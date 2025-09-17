دستگیری قاتل در کمتر از یک ساعت در کلاله

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدخلیل هاشمی اظهار کرد: در پی اعلام خبر مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر درگیری منجربه قتل در یکی از مناطق روستایی شهرستان، بلافاصله مأموران انتظامی و آگاهی کلاله به محل اعزام که در تحقیقات بیشتر مشخص شد فردی با سلاح سرد مرتکب قتل شده و از محل متواری شده است.

وی افزود: طی اقدامات تخصصی و پلیسی قاتل شناسایی و در یک اقدام ضربتی وغافلگیرانه درکمتراز یک ساعت دستگیر، که در تحقیقات اولیه انگیزه قتل را اختلافات شخصی اعلام کرد.

فرمانده انتظامی کلاله در خاتمه با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد، از شهروندان خواست در صورت مواجهه با هر گونه هنجارشکنی و موردی بلافاصله مراتب را با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.