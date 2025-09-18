  1. استانها
  2. گیلان
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

وقوع قتل در رشت؛ قاتل کمتر از ۲ ساعت دستگیر شد

وقوع قتل در رشت؛ قاتل کمتر از ۲ ساعت دستگیر شد

رشت- فرمانده انتظامی رشت از وقوع یک فقره قتل و دستگیری قاتل کمتر از ۲ ساعت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عیسی روشن قلب صبح پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام مرکز پیام فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مبنی بر وقوع یک فقره مرگ مشکوک در یکی از محله‌های شهر رشت، بلافاصله مأموران پلیس جهت بررسی صحنه جرم در محل مذکور حاضر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت گفت: با حضور مأموران کلانتری ۱۱ در محل مشخص شد یک مرد ۴۴ ساله با سلاح سرد (چاقو) به قتل رسیده، که در این رابطه بلافاصله تحقیقات گسترده برای شناسایی عامل یا عاملان قتل آغاز شد و در نتیجه طی بررسی‌های فنی به عمل آمده در صحنه وقوع قتل سرنخ‌هایی از قاتل به دست آمد.

سرهنگ روشن قلب با بیان اینکه با اقدامات پلیسی صورت گرفته مأموران کلانتری ۱۱ کمتر از ۲ ساعت قاتل شناسایی و دستگیر شده و به مقر انتظامی منتقل شد، تصریح کرد: در تحقیقات و بازجویی‌های به عمل آمده قاتل ۲۴ ساله انگیزه خود از ارتکاب این جرم را اختلافات شخصی بیان داشت و پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضائی شد.

این مقام انتظامی در پایان با اشاره به اینکه ناتوانی در مهار خشم و عصبانیت در هنگام نزاع و درگیری عواقب بسیار ناگواری به همراه دارد که گاهی جبران ناپذیر است، خاطر نشان کرد: کنترل خشم و حل اختلافات از مجاری قانونی در کاهش جرایم خشن مؤثر است. همچنین از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 6593529

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها