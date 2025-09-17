۷۰ درصد بانوان شهیده، جانباز و آزاده کشور از خوزستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشاور استاندار و مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری خوزستان، سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران و مشاوران دستگاه‌های اجرایی عصر امروز چهارشنبه با محوریت دیدار و تکریم زنان جانباز، در محل بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.

در این نشست، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری خوزستان با اشاره به نقش برجسته بانوان ایثارگر خوزستان تصریح کرد: این استان یک هزار و ۳۷۸ زن جانباز دارد و بخش عمده‌ای از زنان آزاده و شهیده کشور نیز از خوزستان هستند. ضروری است برنامه‌های ویژه‌ای برای تکریم و دلجویی از این بانوان قهرمان در سراسر استان اجرا شود تا الگویی از مقاومت، ایستادگی و مشارکت اجتماعی آنان برای نسل جوان ایجاد گردد.

وی با بیان اینکه بانوان ایثارگر خوزستان نه تنها در میدان جنگ، بلکه در مسیر بازسازی و توسعه اجتماعی پس از جنگ نیز نقش‌آفرین بوده‌اند، افزود: روایت زندگی و صبوری این زنان باید به زبان هنر و رسانه منتقل شود تا آیندگان بدانند سهم زنان خوزستان در دفاع مقدس، کمتر از مردان نبوده است.

بر اساس مصوبات نشست، دیدار با زنان جانباز در منازل آنان در شهرستان‌های مختلف استان، برگزاری مراسم تکریم در مراکز فرهنگی و همچنین تولید مستند کوتاه از خاطرات بانوان ایثارگر در دستور کار قرار گرفت.