به گزارش خبرنگار مهر، خانواده سردار شهید غلامعلی رشید در بیانیه‌ای با گرامیداشت یاد و خاطره این فرمانده عالی‌رتبه و فرزند شهیدش حجت‌الاسلام امین عباس رشید از تشکیل «دفتر تنظیم و نشر آثار و اندیشه‌های شهید سردار غلامعلی رشید» خبر دادند.

در این بیانیه آمده است: سردار رشید که از مبارزان خستگی‌ناپذیر دوران مبارزه با رژیم طاغوت، فرمانده دلاور سال‌های دفاع مقدس، نخبه اطلاعاتی و یاور صادق ولایت و امین رهبر معظم انقلاب بود، در حملات رژیم صهیونیستی به فیض شهادت نائل آمد.

خانواده این شهید والامقام تأکید کردند: وظیفه بازماندگان، شناساندن شخصیت والای سردار رشید است که در طول عمر با برکتش همواره گمنام و بی‌ادعا در مسیر خدمت صادقانه گام برداشت.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است: پس از شهادت سردار، برخی مطالب و اظهارنظرها در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد که اگرچه با نیت خیر و تجلیل از مقام ایشان بود، اما در مواردی نادرست، تقطیع‌شده یا طبقه‌بندی شده به این شهید بزرگوار نسبت داده شد.

بر همین اساس، به منظور گردآوری، ساماندهی و انتشار اندیشه‌های سردار رشید، دفتر تنظیم و نشر آثار و اندیشه‌های وی تأسیس و فعالیت خود را آغاز کرده است. این دفتر تحت هدایت خانواده شهید و جمعی از سرداران همسنگر او به‌عنوان هیئت امنا فعالیت خواهد داشت.

در پایان این بیانیه از یاران، همسنگران و علاقه‌مندان به شهید رشید خواسته شده است در بیان مطالب، انجام مصاحبه‌ها و انتشار محتواهای مرتبط با این فرمانده شهید در رسانه‌ها و فضای مجازی، با دفتر مذکور هماهنگ کنند تا از هرگونه تحریف یا انتشار مطالب نادرست جلوگیری شود.