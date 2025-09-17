  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۳

«دفتر تنظیم و نشر آثار و اندیشه‌های شهید غلامعلی رشید» راه اندازی شد

«دفتر تنظیم و نشر آثار و اندیشه‌های شهید غلامعلی رشید» راه اندازی شد

اهواز - خانواده سردار شهید غلامعلی رشید از راه‌اندازی «دفتر تنظیم و نشر آثار و اندیشه‌های شهید سردار غلامعلی رشید» خبر دادند و خواستار هماهنگی در بیان مطالب و انتشار مرتبط با این دفتر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، خانواده سردار شهید غلامعلی رشید در بیانیه‌ای با گرامیداشت یاد و خاطره این فرمانده عالی‌رتبه و فرزند شهیدش حجت‌الاسلام امین عباس رشید از تشکیل «دفتر تنظیم و نشر آثار و اندیشه‌های شهید سردار غلامعلی رشید» خبر دادند.

در این بیانیه آمده است: سردار رشید که از مبارزان خستگی‌ناپذیر دوران مبارزه با رژیم طاغوت، فرمانده دلاور سال‌های دفاع مقدس، نخبه اطلاعاتی و یاور صادق ولایت و امین رهبر معظم انقلاب بود، در حملات رژیم صهیونیستی به فیض شهادت نائل آمد.

خانواده این شهید والامقام تأکید کردند: وظیفه بازماندگان، شناساندن شخصیت والای سردار رشید است که در طول عمر با برکتش همواره گمنام و بی‌ادعا در مسیر خدمت صادقانه گام برداشت.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است: پس از شهادت سردار، برخی مطالب و اظهارنظرها در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد که اگرچه با نیت خیر و تجلیل از مقام ایشان بود، اما در مواردی نادرست، تقطیع‌شده یا طبقه‌بندی شده به این شهید بزرگوار نسبت داده شد.

بر همین اساس، به منظور گردآوری، ساماندهی و انتشار اندیشه‌های سردار رشید، دفتر تنظیم و نشر آثار و اندیشه‌های وی تأسیس و فعالیت خود را آغاز کرده است. این دفتر تحت هدایت خانواده شهید و جمعی از سرداران همسنگر او به‌عنوان هیئت امنا فعالیت خواهد داشت.

در پایان این بیانیه از یاران، همسنگران و علاقه‌مندان به شهید رشید خواسته شده است در بیان مطالب، انجام مصاحبه‌ها و انتشار محتواهای مرتبط با این فرمانده شهید در رسانه‌ها و فضای مجازی، با دفتر مذکور هماهنگ کنند تا از هرگونه تحریف یا انتشار مطالب نادرست جلوگیری شود.

کد خبر 6593072

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها