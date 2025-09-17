به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نقشه گردشگری لوکیشن‌های فیلم‌های سینمایی ساخته شده در اصفهان شامگاه چهارشنبه در خانه هنرمندان اصفهان رونمایی شد. علیرضا مساح، رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در این مراسم با اشاره به اهمیت نقشه‌های گردشگری توضیح داد: این هفتمین نقشه‌ای است که اداره گردشگری تهیه کرده است.

وی افزود: بسیاری از بروشورها و کروکی‌های مسیر قبلی را به عنوان نقشه محسوب نمی‌کند، زیرا نقشه باید دارای استاندارد و فضاسازی باشد تا تجربه‌ای کامل و ملموس برای مخاطب فراهم کند.

رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه پیش از این نقشه‌های گردشگری چهارباغ، بازار و کتابخانه‌ها و صحافی‌های اصفهان تهیه شده است، گفت: ایده تهیه نقشه لوکیشن‌های سینمایی پس از طی کردن مسیرهای متعدد در برنامه سلام سینما شکل گرفت. در این برنامه ابتدا سراغ سینمای تخریب شده اصفهان رفتیم و آن‌ها را معرفی کردیم، سپس به سینمای جدید و تخریب شده پرداختیم و در مرحله بعد لوکیشن سریال مجید را بررسی کردیم. این روند موجب شد ایده ایجاد لوکیشن گردشگری سینمایی پخته شود و این پروژه را آغاز کنیم.

تجربه ملموس گردشگری و یادگاری ماندگار

وی با اشاره به اهمیت نسخه چاپی نقشه گفت: در همه شهرهای گردشگری جهان، نقشه و کاتالوگ حرف اول را می‌زند، زیرا انسان‌ها نیاز به لمس و تجربه ملموس دارند. امکانات دیجیتال و اپلیکیشن‌ها گسترده است، اما تجربه لمس نسخه چاپی قابل مقایسه نیست.

مساح افزود: ما تصویرسازی‌هایی روی نقشه انجام دادیم تا فرد علاوه بر دیدن مکان، تصویری از فیلم و اینفوگرافی مرتبط را نیز مشاهده کند. این نقشه قابلیت نصب در قاب و استفاده به عنوان یادگاری را دارد و تجربه‌ای متفاوت و جذاب برای گردشگران فراهم می‌کند.

همکاری با بخش خصوصی و توسعه گردشگری سینمایی

وی درباره برنامه‌های آتی توضیح داد: با بهره‌گیری از این نقشه، گردشگری مبتنی بر لوکیشن‌ها را آغاز خواهیم کرد و از بخش خصوصی دعوت می‌کنیم از محتوای آماده ما استفاده کند تا مسیر گردشگری ادامه پیدا کند. ما تولید محتوا را آماده کرده‌ایم و بخش خصوصی می‌تواند آن را توسعه دهد.

رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به اهمیت حفاظت از محیط زیست گفت: چاپ حجم زیاد نقشه ممکن است مورد استقبال گردشگران قرار نگیرد و به دور ریخته شود، بنابراین باید مراقبت کنیم و از فضاهای دیجیتال و اپلیکیشن‌ها برای ارائه نقشه استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه تدوین این نقشه حدود دو سال طول کشیده است، از همکاری تیم تخصصی شامل ماهان منصوریان در تهیه محتوای متنی، نسرین آرین در طراحی، نرگس جوشش در تصویرسازی و آقایان مصطفی حیدری، سید مهدی سجادزاده و مهدی تمیزی در ویرایش و منقح کردن کار قدردانی کرد.

مساح گفت: این نقشه بخشی از تلاش‌های مداوم برای توسعه گردشگری سینمایی اصفهان است و امیدواریم با انتشار نسخه‌های جدید، این تجربه برای گردشگران گسترده‌تر و ماندگارتر شود.