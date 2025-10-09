  1. استانها
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۱

اپلیکیشن سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه آغاز به کار کرد

اپلیکیشن سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه آغاز به کار کرد

کرمانشاه - اپلیکیشن چندزبانه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه با هدف معرفی جاذبه‌های شهر و تسهیل ارتباط با شهروندان و گردشگران، رسماً رونمایی و آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از راه‌اندازی پایگاه خبری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه، با حمایت حمید اعتصام‌فر سرپرست شهرداری، اپلیکیشن رسمی این سازمان نیز فعالیت خود را آغاز کرد.

در این اپلیکیشن، بخش‌های متنوعی شامل معرفی اماکن گردشگری، خوراک محلی، سوغات و صنایع‌دستی، اماکن ورزشی، هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، آموزشگاه‌ها و برنامه کلاس‌های فرهنگسراها در نظر گرفته شده است.

از دیگر امکانات این اپلیکیشن می‌توان به بخش پیوند به رسانه‌های رسمی، انتشار روزانه اخبار فرهنگی شهر و دسترسی به محتواهای آموزشی اشاره کرد.

این نرم‌افزار در راستای ارتباط مؤثرتر با شهروندان، دانشجویان بین‌المللی و گردشگران خارجی طراحی شده و قابلیت استفاده به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی را داراست.

