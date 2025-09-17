به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه در خانه هنرمندان اصفهان، نخستین نقشه گردشگری لوکیشن‌های فیلم‌های سینمایی ساخته شده در این شهر رونمایی شد. این نقشه مکان‌های فیلم‌های اصفهان را به همراه تصویرسازی و اینفوگرافی معرفی می‌کند و به گردشگران امکان تجربه‌ای ملموس و ماندگار از جاذبه‌های فرهنگی و سینمایی شهر را می‌دهد.

تهیه و انتشار این نقشه نتیجه چند سال تلاش تیم‌های تخصصی بود که شامل ماهان منصوریان در تهیه محتوای متنی، نسرین آرین در طراحی، نرگس جوشش در تصویرسازی، مصطفی حیدری، سید مهدی سجادزاده و مهدی تمیزی در ویرایش و منقح کردن کار بودند. این اقدام گامی نوین در توسعه گردشگری سینمایی و فرهنگی اصفهان محسوب می‌شود و امکان جذب مخاطبان داخلی و خارجی را فراهم می‌آورد