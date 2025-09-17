به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران چهارشنبه شب، در آخرین و مهمترین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا و در بازی صدرنشینی به مصاف کره‌جنوبی حریف سرشناس خود و یکی از قدرت های برتر آسیا رفت و در پایان ۶۰ دقیقه جدال سخت و نفسگیر با نتیجه ۳۱-۲۵ برنده این دیدار شد.

نیمه نخست این دیدار با نتیجه ۱۳-۱۴ به سود تیم ملی ایران تمام شد. این برتری در نیمه دوم برای ایران حفظ شد و در نهایت در پایان تیم کشورمان با نتیجه ۲۵-۳۱ برابر کره جنوبی به پیروزی رسید.

ثبت پیروزی تیم ملی هندبال ایران برابر کره‌جنوبی بعد از ۱۹ سال بود. آخرین بار سال ۸۵ تیم ملی هندبال نوجوانان ایران موفق به شکست کره‌جنوبی شد و حالا بعد از ۱۹ سال بار دیگر در رده‌های پایه، ایران مقتدرانه از سد یکی‌ از قدرت‌های برتر آسیا گذشت.

تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران با این پیروزی و کسب هر ۶ امتیاز ممکن مرحله مقدماتی صدرنشین گروه D شد و به دور بعد صعود کرد.

حریفان مرحله بعدی تیم ملی هندبال کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا در پایان بازی‌های امشب مشخص خواهد شد.

مهدی احمدی، کاپیتان تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران با عملکرد درخشان خود عنوان بهترین بازیکن زمین دیدار با کره‌جنوبی را به دست آورد.

نخستین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا تا سوم مهر به میزبانی اردن ادامه دارد.