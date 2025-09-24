رویارویی دوباره تیم هندبال ایران و کره در فینال قهرمانی آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هندبال زیر ۱۷ سال ایران که شب گذشته توانست بحرین را در مرحله نیمه نهایی نخستین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا متحمل یک شکست سنگین کند و راهی دیدار فینال شود، فردا شب برای کسب سکوی قهرمانی یا نایب قهرمانی به مصاف تیم مدعی کره جنوبی خواهد رفت.
تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران با پیروزی برابر بحرین علاوه بر راهیابی به فینال این رقابتها یکی از دو تیمی نام گرفت که سهمیه مسابقات قهرمانی جهان در این رده سنی را کسب میکند.
ملیپوشان کشورمان پنجشنبه شب برای کسب طلای آسیا دیدار برابر تیم کره جنوبی را پیش رو دارند.
هندبالیست های کشورمان فردا در صورت شکست کرهجنوبی در فینال و ایستادن بر سکوی قهرمانی میتوانند بعد از ۱۹ سال بار دیگر هندبال مردان ایران را صاحب جام قهرمانی آسیا کنند. آخرین باری که هندبال ایران در بخش مردان به عنوان قهرمانی در قاره کهن رسیده، به مسابقات نوجوانان آسیا ۲۰۰۶ برمیگردد که ملی پوشان هندبال ایران در تهران موفق شدند جام قهرمانی را بالای سر ببرند.
در بازی ردهبندی این جام نیز بحرین و قطر با یکدیگر از ساعت ۱۶:۳۰ پنجشنبه رودررو میشوند.
دیدار دو تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران و کرهجنوبی در فینال نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا، فردا، پنجشنبه ۳ مهرماه و از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت کشورمان برگزار میشود.
