برتری قاطع هندبال ایران برابر قطر و صعود به نیمه نهایی آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران یکشنبه شب برای سرگروهی گروه دوم از دور دوم مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف قطر رفت و مقتدرانه به پیروزی رسید تا به عنوان صدرنشین به مرحله نیمه‌نهایی این بازیها صعود کند.

ملی‌پوشان هندبال ایران که پیش از این صعود خود را به مرحله نیمه‌نهایی قطعی کرده بودند، امشب نیز با نتیجه ۲۵-۴۶ و ۲۱ اختلاف گل به پیروزی رسیدند تا با ۳ برد در دور دوم نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا و شش پیروزی در مجموع مسابقات به عنوان یکی از مدعیان پا به نیمه‌نهایی بگذارند. قطر نیز با ۴ امتیاز به عنوان تیم دوم راهی نیمه‌نهایی و حریف کره‌جنوبی شد که امروز با عربستان به تساوی رسید.

در آخرین بازی امشب بحرین مقابل چین تایپه به میدان می‌رود و احتمالاً بحرین با شکست حریفش در نیمه نهایی حریف تیم ملی هندبال کشورمان شود. مسابقات مرحله نیمه‌نهایی روز سه‌شنبه اول مهر برگزار می‌شود.

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال آسیا از ۲۴ شهریور به میزبانی اردن آغاز شده و روز ۳ مهر با معرفی قهرمانی به پایان می‌رسد.