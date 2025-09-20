برتری پرگل تیم هندبال پسران ایران برابر میزبان مسابقات قهرمانی آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال پسران آسیا عصر امروز شنبه تیم‌ملی هندبال ایران در دومین دیدار خود در دور دوم این بازیها، برابر تیم اردن میزبان این رقابت ها قرار گرفت و توانست با نتیجه ۲۲-۴۲ این تیم را شکست داده و ۲ امتیاز این بازی را نیز کسب کند.

ملی‌پوشان کشورمان که روز گذشته برابر تیم سرشناس کویت چهارمین پیروزی خود در مجموع و اولین برد در مرحله دوم را کسب کرده بودند، امروز از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران برابر اردن میزبان به میدان رفتند و با اختلاف ۲۰ گل، حریف خود گلباران کردند.

تیم ملی هندبال کشورمان فردا یکشنبه 30 شهریور ماه و در آخرین دیدار خود در دور دوم مسابقات قهرمانی آسیا با قطر بازی خواهد کرد و تنها یک گام تا رسیدن به مرحله نیمه‌نهایی فاصله دارد.

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال آسیا از ۲۴ شهریور به میزبانی اردن آغاز شده و روز ۳ مهر با معرفی قهرمانی به پایان می‌رسد.