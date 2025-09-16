برتری پسران هندبال ایران برابر سوریه در قهرمانی آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال زیر ۱۷ ایران امروز در دومین دیدار خود در نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا به مصاف سوریه رفت و دومین پیروزی پرگل خود را در این رقابتها ثبت کرد.
ملیپوشان کشورمان در این بازی با عملکرد درخشان خود در حمله و دفاع نیمه نخست را ۱۱-۲۵ به پایان رساندند و در پایان با نتیجه ۲۲-۴۴ به برتری رسیدند تا فردا در آخرین بازی خود با کرهجنوبی دیدار کنند.
در دیگر دیدارهای امروز بحرین ۲۴-۵۴ هنگ کنگ را شکست داد، قطر ۲۴-۳۸ از سد چین گذشت و چین تایپه ۲۷-۵۸ هند را گلباران کرد. در آخرین دیدار امروز هم کرهجنوبی با مالدیو بازی میکند.
مهرشاد منصوری، دروازهبان تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران پس از بازی با سوریه و پیروزی برابر این تیم در دومین دیدار مسابقات قهرمانی آسیا، عنوان برترین بازیکن زمین را کسب کرد.
نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال آسیا از ۲۴ شهریور به میزبانی اردن آغاز شده و روز ۳ مهر با معرفی قهرمانی به پایان میرسد.دو تیم برتر این مسابقات جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را به دست میآورند.
