یک برد با ارزش در قاره کهن؛ پسران ایران برابر کویت به پیروزی رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران عصر امروز جمعه در آغاز دور نهایی نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا مقابل کویت به میدان رفت و چهارمین پیروزی خود را در این رقابت‌ها جشن گرفت.

ملی‌پوشان کشورمان در چهارمین دیدار خود در این رقابت‌ها در نیمه نخست ۱۷-۲۰ و در پایان نیمه دوم ۳۰ -۳۵ کویت را از پیش رو برداشتند تا با انگیزه عالی آماده مصاف با اردن شوند. دیداری که روز برگزار می‌شود.

این برد در حالی به دست آمد که کویت جزو قدرت‌های هندبال آسیا به شمار می‌رود و پسران هندبال ایران بعد از شکست کره‌جنوبی در بازی قبلی یک بار دیگر قدرت خود را به رخ کشیدند.

مهرشاد منصوری، دروازه‌بان تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران با عملکرد درخشان خود عنوان بهترین بازیکن زمین دیدار با کویت را به دست آورد.

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا روز سوم مهر به کار خود پایان می‌دهد.