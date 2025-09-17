لیگ برتر بسکتبال به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ بسکتبال پیش از این ۳ مهر را به عنوان زمان آغاز فصل جدید رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور مصوب کرده بود اما بنا به درخواست تیم های شرکت کننده، این زمان به ۱۰ مهر موکول شده است.

میثم علیپور رئیس سازمان لیگ بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این خبر گفت: هر ۱۲ تیم شرکت کننده در فصل جدید مسابقات لیگ برتر به منظور انجام اقدامات نهایی برای جذب بازیکن خارجی و در کل کامل کردن ترکیب خود، متقاضی تعویق آغاز مسابقات بودند. در همین راستا یک هفته رقابت ها را با تاخیر نسبت به زمان اولیه آغاز می کنیم.

علیپور همچنین گفت که ۳۱ شهریور تا ۲ مهر هم به منظور پیش فصل مسابقات لیگ برتر تعیین شده است.

بیست و هفتمین دوره رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با حضور ۱۲ تیم رعد پدافند هوایی اصفهان٫ پترو نوین ماهشهر٫ پاس کردستان٫ پایش پارت شاهرود٫ نفت زاگرس جنوبی٫ استقلال تهران٫ گلنور اصفهان٫ کاله مازندران٫ شهرداری گرگان٫ پالایش نفت آبادان٫ مهگل البرز و طبیعت اسلامشهر برگزار می شود.

برنامه هفته نخست این رقابت ها به این شرح است:

* رعد پدافند - پترو نوین ماهشهر

* طبیعت اسلامشهر - گلنور اصفهان

* مهگل البرز - پاس کردستان

* نفت آبادان - پایش پارت شاهرود

* شهرداری گرگان - نفت زاگرس جنوبی

* کاله مازندران - استقلال تهران