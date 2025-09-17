سرهنگ علی مولوی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شروع مهرماه و بازگشایی مدارس، یکی از مهمترین دغدغههای پلیس راه، افزایش ترافیک در مسیرهای منتهی به مدارس بهویژه در نقاط حاشیهای و برونشهری است. بر همین اساس، انتظار میرود والدین و رانندگان در این روزها توجه بیشتری به مقررات راهنمایی و رانندگی داشته باشند.
وی افزود: در این ایام به دلیل حضور بیشتر دانشآموزان و والدین در جادهها و خیابانهای منتهی به مدارس، رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقتهای غیرمجاز، استفاده از کمربند ایمنی و همچنین توقف در محلهای مناسب اهمیت ویژهای دارد.
رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به نقش مهم سرویسهای مدارس، خاطرنشان کرد: رانندگان سرویسها باید علاوه بر اطمینان از سلامت فنی خودرو، حتماً به قوانین عبور و مرور پایبند باشند تا امنیت دانشآموزان تضمین شود.
مولوی ادامه داد: پلیس راه همزمان با بازگشایی مدارس طرحهای ویژهای را در دستور کار قرار داده است که شامل افزایش گشتهای نظارتی، کنترل سرعت در مسیرهای پرخطر و حضور محسوس مأموران در اطراف مدارس خواهد بود.
وی تأکید کرد: همکاری خانوادهها و رانندگان با پلیس میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث ناگوار داشته باشد و امیدواریم با رعایت توصیههای ایمنی، آغاز سال تحصیلی جدید با خاطرهای خوش و ایمن برای دانشآموزان همراه باشد.
نظر شما