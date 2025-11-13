  1. استانها
  2. اصفهان
۲۲ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۴۵

مولوی: پدر بی‌احتیاط، کودک را در صندوق عقب پنهان کرد

مولوی: پدر بی‌احتیاط، کودک را در صندوق عقب پنهان کرد

اصفهان - رئیس پلیس راه استان اصفهان از اقدام خطرناک یک راننده پژو ۴۰۵ در محور بین‌شهری خبر داد که کودک خردسالش را به همراه دوچرخه در صندوق عقب خودرو قرار داده بود.

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس هنگام گشت‌زنی در یکی از محورهای برون‌شهری با موردی نگران‌کننده مواجه شدند؛ پدری که برای جابه‌جایی فرزند خود، کودک خردسال و دوچرخه‌اش را در صندوق عقب پژو ۴۰۵ جای داده بود و در مسیر بین‌شهری تردد می‌کرد.

وی افزود: این اقدام، علاوه بر نقض آشکار قوانین راهنمایی و رانندگی، می‌توانست با بروز کوچک‌ترین سانحه‌ای به حادثه‌ای دلخراش و جبران‌ناپذیر تبدیل شود. مأموران بلافاصله خودرو را متوقف کردند، ضمن آموزش راننده درباره خطرات چنین رفتارهایی، اعمال قانون را نیز انجام دادند.

مولوی با تأکید بر لزوم توجه والدین به ایمنی فرزندان گفت: در هیچ شرایطی نباید از صندوق عقب یا بخش‌های غیرایمن خودرو برای حمل کودکان استفاده شود. رعایت نکات ایمنی بیانگر فرهنگ و مسئولیت‌پذیری والدین است و بی‌احتیاطی در این زمینه می‌تواند در یک لحظه، پشیمانی همیشگی به بار آورد.

کد مطلب 6655153

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها