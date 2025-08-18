مهلت ۲۰ روزه دادستانی به مشاوران املاک برای ثبت قرارداد در سامانه کاتب

سید امیر احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، کلیه مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی موظف‌اند قراردادهای خود را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد (کاتب) به ثبت برسانند.

وی افزود: با وجود تأکیدات قانونی، گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد تعداد قابل توجهی از مشاوران املاک در بهارستان تاکنون به این سامانه متصل نشده‌اند.

احمدی ادامه داد: بر اساس دستور دادستانی و در همکاری با اتحادیه مشاوران املاک و اداره ثبت اسناد شهرستان، مقرر شده است چنانچه واحدهای صنفی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به اتصال به سامانه کاتب و ثبت قراردادهای خود اقدام نکنند، واحد صنفی مربوطه پلمب خواهد شد.

دادستان بهارستان با تاکید بر لزوم ارائه مستندات اتصال و ثبت قراردادها به اتحادیه مشاوران املاک و پلیس اماکن، هشدار داد: در صورت بی‌توجهی به مهلت قانونی ۲۰ روزه، اقدامات قانونی لازم از جمله پلمب واحد صنفی بدون هیچ‌گونه اغماض انجام خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح با هدف افزایش شفافیت در معاملات ملکی، جلوگیری از جعل اسناد و صیانت از حقوق شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.