صادق خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آتشسوزی مراتع جنگلی بخش گواور از منطقه سرابله استان ایلام طی روز گذشته به مراتع جنگلی منطقه چیکانمنصوری سرایت کرد و با تلاش مردمی و گروههای امدادی مهار شد، اما از ساعاتی قبل دوباره شعلهور شده است.
وی افزود: تمامی امکانات شهرستان بسیج شده و گروههای مختلف شامل مجموعه ستاد بحران، نیروهای مردمی و امدادی، انجمن سبز، دهیاران، جمعیت هلالاحمر و جمعی از مردم منطقه با تجهیزات و دمندهها در محل حادثه حضور یافته و مشغول مهار آتش هستند.
فرماندار گیلانغرب در ادامه از تمامی گروههای داوطلب، کشاورزان، عشایر، دامداران و علاقمندان به طبیعت درخواست کرد با تجهیزات و امکانات خود در منطقه حاضر شده و در مهار آتش مشارکت کنند تا از گسترش آن جلوگیری شود.
