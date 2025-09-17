تصویب ۳۵۰۰ میلیارد تومان منابع اشتغال پایدار مرزی استان بوشهر

به گزارش خبرنگار، رسول رستمی عصر چهارشنبه در نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی اظهار کرد: با همافزایی منابع صندوق کارآفرینی امید و بانک صنعت و معدن و منابع حاصل از درآمدهای قانون ساماندهی مبادلات مرزی، سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت تسهیلات ایجاد اشتغال در مناطق ساحلی استان تأمین میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: هدف اصلی اجرای این بستهها، حمایت مستقیم از جامعه هدف شامل مرزنشینان، ملوانان و صیادان است تا از طریق تسهیلات ارزانقیمت و سرمایهگذاری مشترک، زمینه ایجاد شغل پایدار فراهم شود.
وی افزود: بر اساس توافق صورتگرفته، ۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق کارآفرینی امید اختصاص خواهد یافت و بانکهای عامل نیز هزار میلیارد تومان به آن اضافه میکنند که در مجموع ۱,۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای اشتغالزا فراهم میشود.
معاون اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به لزوم برنامهریزی هدفمند خاطر نشان کرد: بستههای اشتغال بر اساس ظرفیتهای بومی و اقتصادی هر شهرستان، از جمله شیلات، صنایع پاییندست پتروشیمی و طرحهای نوآورانه دریایی تدوین میشود.
وی اضافه کرد: همچنین اولویت با پروژههایی خواهد بود که بیشترین اثر را در ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای جوانان و تحصیلکردگان داشته باشند.
رستمی خاطرنشان کرد: یکی از محورهای اصلی این بستهها، توجه به فناوریهای نوین دریایی و رویکرد نوآورانه در حوزه اقتصاد دریا است.
وی افزود: با اختصاص ۵۰ میلیارد تومان از منابع موجود و همافزایی آن با معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، برنامههایی برای توسعه نوآوری و برگزاری رویدادهای کارآفرینی در حوزه اشتغال مرزی نیز پیشبینی شده است.
