۲۰ همت تسهیلات در استان بوشهر پرداخت می شود

بوشهر- معاون اقتصادی استاندار بوشهر گفت: ۲۰ همت تسهیلات در قالب ۵۲۶ طرح تولیدی در استان بوشهر پرداخت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی شنبه شب در پایان نشست با مدیران عامل بانک‌های استان بوشهر اظهار کرد: از دستاوردهای سفر رئیس جمهور به استان بوشهر در بهمن‌ماه سال گذشته، پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی در بخش سرمایه ثابت و سرمایه در گردش است.

وی افزود: بر اساس تفاهمی که با ۱۱ بانک عامل صورت گرفت، مقرر شد حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب ۵۲۶ طرح پرداخت شود.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: مقرر شده بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه ثابت و پنج هزار میلیارد تومان نیز در قالب سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی پرداخت شود.

رستمی تصریح کرد: بر اساس ابلاغی که نهاد ریاست جمهوری انجام داد، از ابتدای سال جاری، اقدامات لازم برای پرداخت تسهیلات صورت گرفته و بر این اساس، ۹۴ طرح توسط بانک‌های عامل پذیرش و تسهیلات نیز پرداخت شد که بیش از هفت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده است.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر با بیان اینکه ۲۰ همت تسهیلات در بازه زمانی ۲ ساله ترسیم شده گفت: بر اساس این تقسیم‌بندی، امسال تاکنون ۷۴ درصد تسهیلات پرداخت شده و پیش‌بینی می‌شود در پایان سال نخست، پرداخت تسهیلات به بالای صددرصد تعهدات سال نخست برسد.

رستمی یادآور شد: جلسه امروز با حضور بانک‌های عامل و اداره کل اقتصاد و دارایی استان برگزار و تمام طرح‌ها مورد بررسی قرار گرفتند که ۱۲۴ طرح به دلایل مختلف با طرح‌های جدید، جایگزین شدند.

وی بیان کرد: سیاست استان است که تسهیلات تمام طرح‌های سفر رئیس‌جمهور، در بازه ۲ ساله پرداخت شوند.

رستمی تأکید کرد: بعضی از بانک‌های عامل مثل بانک ملی، کشاورزی و صنعت و معدن، در پرداخت تسهیلات همکاری خوبی داشته‌اند و سایر بانک‌ها نیز طرح‌های شاخصی دارند که پرداخت می‌شوند.

