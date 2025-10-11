۲۰ همت تسهیلات در استان بوشهر پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی شنبه شب در پایان نشست با مدیران عامل بانک‌های استان بوشهر اظهار کرد: از دستاوردهای سفر رئیس جمهور به استان بوشهر در بهمن‌ماه سال گذشته، پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی در بخش سرمایه ثابت و سرمایه در گردش است.

وی افزود: بر اساس تفاهمی که با ۱۱ بانک عامل صورت گرفت، مقرر شد حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب ۵۲۶ طرح پرداخت شود.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: مقرر شده بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه ثابت و پنج هزار میلیارد تومان نیز در قالب سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی پرداخت شود.

رستمی تصریح کرد: بر اساس ابلاغی که نهاد ریاست جمهوری انجام داد، از ابتدای سال جاری، اقدامات لازم برای پرداخت تسهیلات صورت گرفته و بر این اساس، ۹۴ طرح توسط بانک‌های عامل پذیرش و تسهیلات نیز پرداخت شد که بیش از هفت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده است.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر با بیان اینکه ۲۰ همت تسهیلات در بازه زمانی ۲ ساله ترسیم شده گفت: بر اساس این تقسیم‌بندی، امسال تاکنون ۷۴ درصد تسهیلات پرداخت شده و پیش‌بینی می‌شود در پایان سال نخست، پرداخت تسهیلات به بالای صددرصد تعهدات سال نخست برسد.

رستمی یادآور شد: جلسه امروز با حضور بانک‌های عامل و اداره کل اقتصاد و دارایی استان برگزار و تمام طرح‌ها مورد بررسی قرار گرفتند که ۱۲۴ طرح به دلایل مختلف با طرح‌های جدید، جایگزین شدند.

وی بیان کرد: سیاست استان است که تسهیلات تمام طرح‌های سفر رئیس‌جمهور، در بازه ۲ ساله پرداخت شوند.

رستمی تأکید کرد: بعضی از بانک‌های عامل مثل بانک ملی، کشاورزی و صنعت و معدن، در پرداخت تسهیلات همکاری خوبی داشته‌اند و سایر بانک‌ها نیز طرح‌های شاخصی دارند که پرداخت می‌شوند.