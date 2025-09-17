به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی عصر چهارشنبه در جلسه شورای توسعه و برنامهریزی کردستان که در شهرستان دیواندره برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای گسترده این شهرستان در حوزه معادن، کشاورزی و صنایع تبدیلی، بر لزوم بهرهبرداری اصولی از منابع تاکید کرد.
لهونی اظهار کرد: دیواندره با وجود اینکه شهرستانی غیرمرزی است، اما در بسیاری از حوزهها از ظرفیتهای کمنظیری برخوردار است که در صورت برنامهریزی و حمایت هدفمند، میتواند به یکی از قطبهای توسعهای استان تبدیل شود.
وی با اشاره به ظرفیت بالای معادن این شهرستان افزود: معادن دیواندره از گذشته تاکنون در زمره ذخایر ارزشمند معدنی استان بودهاند، اما شرط اصلی توسعه این بخش، جلوگیری از خامفروشی و ایجاد زنجیره کامل فرآوری در داخل استان است.
خام فروشی معادن هیچ آوردهای برای مردم کردستان ندارد
استاندار کردستان تاکید کرد: حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی در این بخش مورد استقبال ماست؛ اما به شرطی که تمامی مراحل فرآوری مواد معدنی در داخل استان انجام شود و چراکه خامفروشی هیچ آوردهای برای مردم و اقتصاد استان ندارد و باید از آن پرهیز شود.
زرهتن لهونی در ادامه به پیگیریهای انجامشده در حوزه منابع آبی اشاره کرد و گفت: تخصیص آب برای کشاورزی یکی از اولویتهای استان است و با پیگیریهای انجامشده، تخصیص ۴ هزار هکتار از اراضی پاییندست سد سیازارخ نهایی شده اما صرفاً داشتن این تخصیص روی کاغذ کافی نیست و باید عملیاتی شده و به زمینهای کشاورزی برسد.
وی افزود: متأسفانه خشکسالیهای چند سال اخیر مقاومتهایی را در وزارت نیرو برای اعطای تخصیصهای جدید ایجاد کرده اما کردستان با توجه به منابع آبی مناسب و سطح پایین اراضی آبی در مقایسه با میانگین کشوری، نیازمند توجه ویژه در این زمینه است.
استاندار کردستان تکمیل تصفیهخانه شهر دیواندره را از دیگر پروژههای ضروری استان دانست و اظهار کرد: این پروژه باید در سفر ریاستجمهوری به عنوان یکی از مصوبات اصلی دیده شود و با اختصاص کامل اعتبار، زمانبندی پایان سال ۱۴۰۵ طولانی است و باید تلاش شود این پروژه زودتر به نتیجه برسد.
وی با اشاره به کریدور شمالغرب – جنوبغرب نیز گفت: قطعاتی از این مسیر در دیواندره در حال اجرا هستند و تکمیل این مسیر تأثیر بسزایی در توسعه منطقه خواهد داشت.
لزوم بازنگری در نگهداشت دامداری سنتی روستاها
استاندار کردستان همچنین به چالش دامداری سنتی در روستاها اشاره کرد و گفت: در طرحهای جدید بنیاد مسکن، فکری برای محل نگهداری دام نشده و این موضوع موجب حذف تدریجی این شغل سنتی شده است و لازم است بازنگری جدی در این زمینه صورت گیرد تا روستاییان همچنان بتوانند دام سبک نگهداری کنند و معیشت خود را حفظ نمایند.
زرهتن لهونی در پایان خواستار برگزاری جلسه ویژه کارگروه تسهیل با هدف رسیدگی به وضعیت واحدهای تولیدی فعال، نیمهفعال و راکد شهرستان دیواندره شد و گفت: با برگزاری این جلسه، راهکارهای عملی برای رونق دوباره واحدهای صنعتی شهرستان بررسی خواهد شد.
