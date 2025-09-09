به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی شامگاه دوشنبه در ویژه برنامه تلویزیونی «استاندار» اظهار کرد: استان کردستان با موقعیت جغرافیایی ممتاز خود و هممرزی با کشور عراق، از جایگاه ویژهای در حوزه اقتصادی برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه این استان یکی از مسیرهای ترانزیتی مهم کشور بهویژه در اتصال بندرهای جنوب به شمال غرب ایران است، افزود: استان کردستان از نظر اقتصادی به دلیل این موقعیت جغرافیایی، در جایگاه ممتازی قرار دارد.
پتانسیلهای معدنی و کشاورزی استان کردستان
استاندار کردستان همچنین به تنوع و غنای منابع معدنی این استان اشاره کرد و گفت: کردستان جزو پنج استان نخست کشور در حوزه معدن است و در زمینه تولید طلا، رتبه اول را در کشور دارد و علاوه بر این، استان در ذخایر طلا نیز رتبه دوم را در میان استانهای ایران به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: استان کردستان یکی از قطبهای کشاورزی کشور محسوب میشود و این استان در تولید چندین محصول استراتژیک مانند گندم و توت فرنگی در سطح کشور رتبههای بالا را دارد و همچنین، با توجه به ظرفیتهای موجود در حوزه دامپروری، این استان تأمینکننده بخش زیادی از نیازهای کشور در این زمینه است.
رشد خدمات و گردشگری در استان کردستان
لهونی با اشاره به نقش مهم بخش خدمات در اقتصاد استان، یادآور شد: ۵۷.۷ درصد از اقتصاد کردستان به حوزه خدمات اختصاص دارد و این امر نشان از مصرف محور بودن اقتصاد استان دارد.
وی در ادامه به اهمیت گردشگری و صنایع دستی استان پرداخت و گفت: استان کردستان دارای بیش از چهار نقطه گردشگری برجسته است و ظرفیتهای زیادی در زمینه صنایع دستی و فرهنگ بومی دارد که میتواند در جذب گردشگر و ایجاد اشتغال مؤثر باشد.
نقش فرهنگی و وحدت در توسعه استان
استاندار کردستان در ادامه، بر اهمیت فرهنگی استان تاکید کرد و بیان داشت: کردستان یکی از قدیمیترین مناطق زیستی در جهان است و از نظر فرهنگی، نقطه عطف وحدت اسلامی محسوب میشود. این استان با پذیرش اقوام و مذاهب مختلف، نماد همدلی و وحدت اسلامی است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود، با اشاره به برنامههای دولت برای توسعه پایدار استان، اظهار کرد: برنامههای ما بر اساس سند آمایش و برنامه هفتم توسعه کشور طراحی شده است و در این برنامهها، اولویتهای استان کردستان شامل بهرهبرداری از منابع معدنی، توسعه کشاورزی و افزایش بهرهوری، بهبود زیرساختها، و تقویت گردشگری است.
ظرفیتهای طبیعی و منابع آبی استان کردستان
استاندار کردستان با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و منابع آبی استان گفت: ما در استان کردستان منابع آبی غنی و زمینهای حاصلخیزی داریم، اما نیازمند برنامهریزی دقیقتری برای استفاده بهینه از این منابع هستیم تا بتوانیم به توسعه پایدار و حل مشکلات آبی استان دست یابیم.
زره تن لهونی همچنین با اشاره به جلوههای زیبای وحدت مسلمانان در استان در ایام هفته وحدت، به ظرفیتهای گسترده طبیعی و معدنی استان اشاره کرد و بر لزوم استفاده بهینه از این منابع برای توسعه استان تأکید کرد.
استاندار کردستان در ادامه گفتوگوی خود به مسئله وحدت و همدلی میان مردم کردستان اشاره کرد و گفت: ما در ایام هفته وحدت شاهد جلوههای زیبایی از همدلی میان شیعه و سنی در استان بودیم و در روز دوازدهم ربیعالاول، جشن بزرگ "امت احمد" در کردستان برگزار شد که هزاران نفر از مردم در آن شرکت کردند و در کنار هم به جشن و سرور پرداختند.
وی اذعان کرد: در این جشنها، شیعه و سنی کنار هم بودند و در کنار هم پذیرایی میکردند و این اتفاقات، نماد بارز وحدت اسلامی است که در استان کردستان هر ساله مشاهده میشود.
وی افزود: اگر به ایام اربعین بازگردیم، شاهد بودیم که در موکبهای استان کردستان، شیعه و سنی با هم همکاری میکردند تا به زائران خدمت کنند و اینها نمونههایی از همبستگی و اتحاد مسلمانان در استان کردستان است که این ایام را به همه مسلمانان کشور تبریک میگویم.
ظرفیتهای طبیعی و جغرافیایی استان کردستان
استاندار کردستان در ادامه به ظرفیتهای عظیم طبیعی این استان اشاره کرد و اظهار کرد: استان کردستان با موقعیت جغرافیایی ویژهای که در غرب ایران و مرز با اقلیم کردستان عراق دارد، منابع طبیعی بسیار غنیای دارد و از جمله، این استان ۶ درصد روانآبهای کشور را در اختیار دارد و همچنین، زمینهای حاصلخیز شرق استان و منابع آبی فراوان، ظرفیتهای بسیار خوبی برای توسعه کشاورزی فراهم میآورد.
وی ادامه داد: کردستان به دلیل دارا بودن ۵ درصد از زمینهای قابل کشت کشور، یکی از مراکز مهم کشاورزی ایران به شمار میرود و این استان در کنار منابع آبی غنی و زمینهای حاصلخیز، معادن زیادی نیز دارد و در زمینه ذخایر معدنی در جایگاه پنجم کشور قرار دارد و همچنین ذخایر طلا در این استان نیز جایگاه دوم را در کشور دارد.
استراتژی توسعه استان کردستان
استاندار کردستان در ادامه، برنامههای توسعهای استان را بر اساس ظرفیتهای موجود توضیح داد و گفت: بر اساس سند آمایش استان کردستان و برنامه هفتم توسعه کشور، ما در تلاش هستیم تا از این ظرفیتهای طبیعی و اقتصادی برای ایجاد توسعه پایدار بهرهبرداری کنیم، به ویژه در حوزه معادن، برنامه ما بر ایجاد زنجیره ارزش است تا فرآوری مواد معدنی در استان انجام شود و از خامفروشی جلوگیری کنیم.
وی افزود: در بخش کشاورزی نیز، برنامههایی برای افزایش بهرهوری و ایجاد ارزش افزوده داریم، به عنوان مثال، توسعه گلخانهها و آبیاری اراضی کشاورزی از اولویتهای ما هستند.
وی یادآور شد: استان کردستان با وجود منابع آبی غنی، هنوز در برخی مناطق با چالشهای تنش آبی مواجه است که باید برای انتقال و استفاده بهینه از منابع آبی برنامهریزیهای دقیقتری انجام شود.
تشریح ظرفیتهای مرزی و تجاری استان
استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای مرزی استان اشاره کرد و گفت: یکی از دیگر از ظرفیتهای استان کردستان، مرز طولانی با اقلیم کردستان عراق است و این مرز میتواند به یک دروازه اقتصادی مهم تبدیل شود، چرا که بازار چهار میلیون نفری اقلیم کردستان عراق، فرصتی بزرگ برای تبادل کالا و خدمات به شمار میرود. هدف ما تقویت مبادلات مرزی و توسعه تجارت با این منطقه است.
استاندار کردستان به پتانسیلهای گردشگری استان اشاره کرد و اظهار داشت: کردستان با طبیعت بکر و زیبای خود، یکی از مقصدهای اصلی گردشگران است و در سالهای اخیر، استان شاهد رشد چشمگیر گردشگری بوده است.
وی عنوان کرد: آمارها نشان میدهند که تعداد گردشگران در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۳ میلیون نفر رسید که نشان از رشد قابل توجه این بخش دارد.
وی افزود: صنایع دستی استان کردستان نیز ظرفیت عظیمی برای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دارد. این صنعت میتواند به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار در استان مطرح شود.
استاندار کردستان گفت: ما با استفاده از تمام این ظرفیتها، برنامههایی برای ایجاد یک جهش اقتصادی در استان داریم و امیدواریم با همکاری مردم و بخشهای مختلف، بتوانیم به اهداف توسعهای خود دست یابیم.
ظرفیتهای معدنی و مرزی استان کردستان
استاندار کردستان در ادامه گفتوگو به ظرفیتهای معدنی استان اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه معادن، استان کردستان یکی از غنیترین مناطق کشور است و ذخایر آهن این استان در ابتدا ۲۰۰ میلیون تن اعلام شده بود که پس از بررسیهای مجدد، این میزان به ۵۰۰ میلیون تن رسید که البته این ارقام هنوز به صورت رسمی اعلام نشدهاند، ولی پیشبینی میشود که با اکتشافات بیشتر، رتبه استان در ذخایر معدنی به مراتب ارتقا یابد.
لهونی یادآور شد: استان کردستان در حوزه معادن با پتانسیلهای فراوانی روبهرو است و هدف ما ایجاد زنجیره ارزش در این حوزه است و به عبارت دیگر، هدف ما این است که فرآوری مواد معدنی در خود استان انجام شود تا از خامفروشی جلوگیری کرده و ثروت و سرمایه استان را حفظ کنیم.
وی همچنین به موقعیت مرزی استان اشاره کرد و گفت: مرز مشترک با اقلیم کردستان عراق یکی دیگر از ظرفیتهای مهم استان استو این مرز میتواند به یک دروازه اقتصادی مهم برای تبادل کالا و خدمات تبدیل شود.
لهونی خاطر نشان کرد: بازار چهار میلیون نفری اقلیم کردستان عراق میتواند یک فرصت بزرگ برای صادرات تولیدات استان کردستان باشد و از سوی دیگر، واردات از اقلیم کردستان عراق نیز میتواند به گسترش تجارت مرزی و توسعه اقتصادی استان کمک کند.
برنامههای توسعه در بخش کشاورزی و مدیریت منابع آبی
استاندار کردستان در ادامه با اشاره به برنامههای توسعهای در بخش کشاورزی گفت: کشاورزی یکی از ارکان مهم اقتصاد استان است که سهم آن در اقتصاد استان ۱۷ درصد میباشد که دو برابر میانگین کشوری است.
لهونی اضافه کرد: با توجه به ظرفیتهای موجود در این بخش، باید بهرهوری را افزایش داده و ارزش افزوده بیشتری در این حوزه ایجاد کنیم و در این راستا، برنامههایی برای توسعه گلخانهها و آبیاری اراضی کشاورزی در نظر گرفتهایم.
وی گفت: در سال گذشته پنج گلخانه جدید در استان راهاندازی شد و قرار است در سالهای آینده این تعداد افزایش یابد و همچنین، آبیاری اراضی کشاورزی به عنوان یکی از اولویتهای اساسی استان است.
وی افزود: متأسفانه با وجود منابع آبی فراوان در غرب استان، تنشهای آبی در برخی مناطق استان وجود دارد و اراضی آبی ما تنها ۱۲ درصد از کل اراضی استان را شامل میشود، که این میزان بسیار پایینتر از میانگین کشوری است.
وی بیان کرد: برای رفع این مشکل، برنامهریزی دقیق و انتقال منابع آبی به مناطق مختلف استان ضروری است و یکی از اهداف اصلی ما، ایجاد زیرساختهای لازم برای مدیریت بهینه منابع آبی و انتقال آنها به مناطق کمآب است.
استاندار کردستان تأکید کرد: مشکل تنش آبی در استان بیشتر به دلیل توزیع نامناسب منابع آبی است و باید از تمام ظرفیتهای موجود برای حل این معضل استفاده کنیم و در این راستا، توجه به تکنولوژیهای نوین آبیاری و بهبود مدیریت منابع آب یکی از اهداف بلندمدت ما خواهد بود.
حل مشکل تنش آبی در بانه با طرح انتقال آب سد چراغ
استاندار کردستان در بخش دیگری از صحبتهای خود به یکی از تنش آبی در شهر بانه اشاره کرد و توضیح داد: یکی از شهرهایی که بیشترین مشکل آبی را دارد، بانه است و در حال حاضر، این شهر به دلیل کمبود منابع آبی در برخی ساعات روز با قطعی آب مواجه است، با این حال، منابع آبی مناسبی در اطراف این شهر وجود دارد که به طور ویژه در یک سال گذشته پیگیریهای جدی برای حل این مشکل انجام شده است.
وی ادامه داد: ما جلساتی با معاون اول رئیسجمهور، وزیر نیرو و معاونین ایشان برگزار کردیم و خوشبختانه طرح انتقال آب از سد چراغ به بانه آغاز شد و این پروژه که از پیش پیشبینی نشده بود، به دلیل شرایط اضطراری با پیگیریهای ویژه آغاز شده است.
بخونی بیان کرد: اکنون این پروژه در چند جبهه کاری در حال انجام است و به امید خدا تا چند ماه آینده آب سد چراغ به بانه خواهد رسید و تلاش ما این است که این پروژه تا پایان امسال به اتمام برسد و مشکل تنش آبی ۲۵ ساله بانه حل شود.
برنامهریزی و ارزیابی عملکرد پروژههای توسعه استان
استاندار کردستان در ادامه به نحوه ارزیابی و سنجش برنامههای توسعه استان اشاره کرد و گفت: در شورای برنامهریزی استان، برنامههایی برای نظارت و ارزیابی پروژهها داریم و ما به صورت سالانه ارزیابی میکنیم که آیا پروژهها طبق برنامه زمانبندی پیش میروند یا نیاز به اصلاحات دارند.
وی گفت: این ارزیابیها به ما این امکان را میدهد که در صورت نیاز، برنامهها را بهروز و اصلاح کنیم و همچنین پروژههای کلانی در دست اجرا داریم که به نتایج مثبتی خواهند رسید.
وی افزود: یکی از اولویتهای ما در حوزه معادن، ایجاد زنجیره ارزش است و برای این منظور، ما متقاضیان صدور مجوزهای اکتشاف و استخراج معادن را ملزم کردهایم که مراحل فرآوری را نیز در استان انجام دهند و این اقدام به توسعه اقتصادی استان کمک خواهد کرد و از خامفروشی جلوگیری میکند.
استاندار کردستان به دغدغههای زیستمحیطی مرتبط با معادن اشاره کرد و گفت: در صورت ایجاد هرگونه معادن جدید، مسئولیتهای اجتماعی و زیستمحیطی باید رعایت شود و معادن موظف به جبران خسارات وارده به جادهها و زیرساختها هستند.
وی گفت: در خصوص معادن طلا نیز که نگرانیهایی در رابطه با مسائل محیطزیستی و سلامتی آبها وجود دارد، از دستگاههای مرتبط خواستهایم که بررسیهای لازم را انجام دهند
تلاش برای حفظ محیط زیست و سلامت مردم در معادن استان کردستان
استاندار کردستان در خصوص معادن فعال در استان و نگرانیهای زیستمحیطی و اجتماعی ناشی از فعالیتهای معدنی بیان کرد که حفظ سلامت مردم و محیط زیست اولویت اصلی دولت است.
وی تأکید کرد که باوجود ایجاد بیش از هزار شغل در معادن استان، اگر هر مجموعه معدنی مشکلاتی برای مردم و محیط زیست ایجاد کند، اقدام لازم برای رفع آن صورت خواهد گرفت.
به گفته استاندار، تمام معادن فعال در استان موظف به جبران خسارات وارده به زیرساختها و محیط زیست هستند.
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و ظرفیتهای انرژی استان کردستان
استاندار کردستان در ادامه به وضعیت تولید برق در استان اشاره کرد و گفت: تولید انرژی در استان حدود دو برابر مصرف آن است.
وی افزود: نیروگاه سیکل ترکیبی موجود در سنندج بهتنهایی توان تولید برق به میزان دو برابر مصرف استان را دارد و این تولید برق به شبکه ملی ارسال میشود، اما سهم استان در توزیع برق بهطور کشوری محاسبه میشود و این مسأله باعث بروز برخی مشکلات در تأمین برق استان میشود.
وی خاطر نشان کرد: با پیگیریهای مستمر، ظرفیت تولید برق نیروگاه سیکل ترکیبی استان به میزان ۷۰ مگاوات افزایش یافته که بهطور ویژه برای کاهش قطعیهای برق در استان برنامهریزی شده است.
استاندار کردستان اعلام کرد: همچنین در حوزه انرژیهای خورشیدی، پروژههایی شامل نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت ۱۴ مگاوات در حال اجرا است و پیشبینی میشود که ۶۰ هکتار از زمینهای استان در قالب شهرکهای انرژی خورشیدی به سرمایهگذاران واگذار شود
در خصوص استفاده بهینه از انرژیهای تجدیدپذیر، استاندار کردستان به برخی چالشها در زمینه سیاستگذاری و موانع اجرایی اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد علیرغم تابش مناسب خورشید و وجود زمینهای مستعد در استان، نبود هماهنگی نهادی و سیاستگذاری منسجم مانع از تحقق کامل این ظرفیتها شده است، با این حال، استان برنامههایی برای حل این مشکلات در نظر دارد و در این راستا، ۶۰ هکتار زمین برای راهاندازی نیروگاههای خورشیدی در قالب دو شهرک در حال آمادهسازی است.
استاندار در ادامه گفت: ما آمادگی داریم تا این زمینها را به متقاضیان واگذار کنیم و برای افرادی که تمایل به سرمایهگذاری در حوزه انرژی خورشیدی دارند، تسهیلات لازم را فراهم کنیم، بهعلاوه، در حال حاضر تعدادی از مناطق استان آماده برای واگذاری به سرمایهگذاران در این حوزه هستند.
حمایت از سرمایهگذاران و تشویق به سرمایهگذاری در حوزه انرژی
استاندار کردستان در نهایت با اشاره به اهمیت جذب سرمایهگذار در استان، بهویژه در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر، تأکید کرد که این استان از سرمایهگذاران داخلی و خارجی حمایتهای ویژهای میکند.
به گفته وی، استان کردستان به دلیل موقعیت مرزی خود و قابلیتهای فراوان در زمینه منابع طبیعی، یکی از گزینههای مناسب برای سرمایهگذاری است و تسهیلات ویژهای برای جذب سرمایهگذاران در نظر گرفته شده است تا نقدینگی به جای ورود به بازارهای غیرمولد، به تولید و اقتصاد کشور کمک کند.
وی همچنین افزود: چندین پروژه سرمایهگذاری با ظرفیتهای بالا در استان در حال بررسی است و ما از هرگونه سرمایهگذاری در این بخش حمایت خواهیم کرد.
برنامهریزی ویژه برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در استان کردستان
استاندار کردستان در خصوص جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی بیان کرد: پس از اعلام شعار سال از سوی مقام معظم رهبری، کارگروه ویژهای در استان برای تحقق شعار سال و حمایت از سرمایهگذاری تشکیل شد و این کارگروه بهطور ویژه بر روی جذب سرمایهگذاری در استان متمرکز شده است.
استاندار کردستان افزود: در این راستا تلاشهایی برای تقویت روابط با اقلیم کردستان عراق و همسایگان استان انجام شده است.
وی اشاره کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری، اجلاسی با حضور استانداران استانهای مرزی کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و چهار استاندار اقلیم کردستان عراق برگزار شد. محور اصلی این نشستها اقتصادی بود و تفاهمنامههای خوبی در حوزه سرمایهگذاری امضا شد.
استاندار کردستان همچنین اعلام کرد: برای حمایت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی، بستههای سرمایهگذاری آماده کرده است و این بستهها شامل ۶۷ مجوز بینام است که آماده واگذاری به سرمایهگذاران برای شروع پروژههای مختلف در استان میباشد.
وی در زمینه سرمایهگذاری خارجی، به ۸.۸ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی اشاره کرد که شامل پروژههای مختلف از جمله کارخانه لوازم خانگی، صنایع لبنی و تولید لامپ است. استاندار تأکید کرد که استان کردستان آماده است تا از تمامی سرمایهگذاران داخلی و خارجی در حوزههای مختلف از جمله گردشگری، معادن و صنایع تبدیلی کشاورزی حمایت کند.
توسعه اقتصاد مرزی و استفاده از ظرفیتهای بازارچهها
استاندار کردستان در ادامه به ظرفیتهای اقتصادی مرزی استان اشاره کرد و گفت: چهار شهرستان مرزی استان شامل مریوان، بانه، سروآباد و سقز، فرصتهای خوبی برای توسعه اقتصاد مرزی دارند.
وی افزود: استان کردستان دارای دو مرز رسمی مبادلاتی و مسافری در شهرستانهای مریوان و بانه است و همچنین چندین بازارچه مرزی در این مناطق فعال است.
استاندار توضیح داد: در گذشته مبادلات مرزی در این مناطق بهصورت خرد و غیررسمی صورت میگرفت و این فعالیتها از گذشته وجود داشت.
وی همچنین تأکید کرد: برای انسجام بیشتر در مدیریت اقتصاد مرزی و استفاده بهینه از این ظرفیتها، برنامههای ویژهای در نظر گرفته شده است.
این برنامهها شامل ساماندهی و مدیریت بهتر بازارچههای مرزی، تقویت مبادلات تجاری با اقلیم کردستان عراق و ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه این مناطق خواهد بود.
استاندار افزود: هدف این است که با استفاده از ظرفیتهای موجود، همزمان با رشد اقتصادی منطقه، اشتغال و رفاه مردم محلی نیز افزایش یابد.
این سخنان استاندار کردستان در حالی مطرح میشود که استان کردستان با داشتن منابع طبیعی غنی و ظرفیتهای اقتصادی فراوان، در مسیر تحقق توسعه پایدار و رفع مشکلات اقتصادی مردم خود قرار دارد.
افزایش ظرفیت واردات مرزنشینان با تصویب قانون جدید
استاندار کردستان در ادامه توضیحاتی درباره واردات مرزنشینان گفت: پیش از تصویب قانون جدید تجارت مرزنشینان، واردات از این محل در حدود ۲۸ میلیون دلار بود، این واردات با استفاده از معافیتهای موجود انجام میشد که به مرزنشینان اجازه میداد بدون پرداخت عوارض واردات داشته باشندو با تصویب قانون جدید و ابلاغ آن، ظرفیت واردات به استان کردستان به ۵۴۰ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است که این تغییر نشاندهنده فرصت بسیار بزرگ برای توسعه اقتصادی مناطق مرزی است.
به گفته لهونی، این افزایش ظرفیت میتواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد مرزنشینان داشته باشد و از طرفی زمینهساز تسهیل در فرآیند واردات برای مردم محلی شود و یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود داشت، بحث ثبت سفارش و تشریفات گمرکی برای مرزنشینان بود که با تلاشهای جاری، این مشکلات در حال حل شدن است.
به گفته وی، هدف این است که مرزنشینان خودشان بتوانند بدون واسطههای اضافی واردات انجام دهند و از ظرفیت قانونی جدید بهرهبرداری کنندو اگر این مسئله به نتیجه برسد، تحول بزرگی در شرایط اقتصادی شهرستانهای مرزی ایجاد خواهد شد.
پیگیری مسائل مرز سیرانبند و توسعه پایانههای مرزی
در ارتباط با مرز سیرانبند، استاندار کردستان توضیح داد که این مرز در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که بیشتر مربوط به مسائل داخلی عراق و به رسمیت شناختن این مرز از سوی دولت مرکزی عراق است.
وی افزود: با پیگیریهای صورت گرفته و دیدار با مقامات عراقی، مخصوصاً در نشست با وزرای کشور ایران، پاکستان و عراق، قرار شد که در خصوص به رسمیت شناختن مرز سیرانبند اقدامات بیشتری انجام شود و این مرز برای استان کردستان اهمیت زیادی دارد، چراکه هم مبادلات تجاری و هم تردد مسافری از این مرز انجام میشود.
استاندار کردستان اشاره کرد که مذاکرات بهطور جدی ادامه دارد و در این راستا به توافقاتی رسیدهاند که در آیندهای نزدیک وضعیت مرز سیرانبند روشن خواهد شد و علاوه بر این، ایشان به توسعه پایانههای مرزی و باز کردن معابر جدید برای تسهیل در واردات و صادرات کالا اشاره کردند که جز برنامههای توسعهای استان محسوب میشود.
جذب ۸۰ پزشک متخصص در کردستان
در حوزه بهداشت و درمان، استاندار کردستان از رشد ۸ درصدی جذب پزشکان متخصص در استان خبر داد و اعلام کرد: تا شهریور امسال حدود ۸۰ پزشک متخصص به استان جذب شدهاند و به علاوه، در خصوص ایجاد زیرساختهای درمانی، اشارهای به ساخت بیمارستان جدید در قروه داشتند که در حال پیگیری است.
وی گفت: در همین راستا، یکی از پروژههای مهم استان، ایجاد شهرک سلامت در مرکز سنندج است که این پروژه شامل ۱۰۵ هکتار زمین متعلق به دانشگاه علوم پزشکی است که قرار است با مشارکت بخش خصوصی، خدمات پزشکی تخصصی و گردشگری سلامت را به مردم استان و گردشگران خارجی ارائه دهد.
برنامههای احداث بیمارستان و تأمین پزشک متخصص
استاندار در مورد تأمین پزشک متخصص برای شهرستانهای مختلف به ویژه سقز و دیگر مناطق اشاره کرد که امسال سهمیه مناسبی برای جذب پزشکان متخصص در نظر گرفته شده است و همچنین، برنامههای احداث بیمارستانها با توجه به محدودیتهای اعتباری و نیازهای استان پیگیری میشودو در این راستا، پروژههایی مانند بیمارستان قروه در حال پیگیری هستند تا کمبودهای موجود در این زمینه رفع شود.
مشکلات تأمین زمین و مسکن در استان
یکی از چالشهای اصلی در استان کردستان، تأمین زمین برای مسکن دولتی استو با وجود درخواستهای زیاد برای ثبتنام در طرحهای مسکن دولتی، محدودیتهای قانونی و زمینهای کشاورزی درجه یک و دو، مشکلاتی را برای تأمین زمین ایجاد کرده است.
استاندار همچنین اشاره کردند که در برخی شهرستانها مانند بانه و مریوان، این مشکلات جدیتر است و در حال پیگیری تدابیری برای رفع آن هستند.
استاندار کردستان در خصوص پروژههای نیمهتمام در استان اشاره کردند که در هفته دولت امسال حدود ۱۷,۵۰۰ میلیارد تومان پروژه به بهرهبرداری رسید یا آماده کلنگزنی شد.
وی گفت: از این میزان، ۱۰,۴۰۰ میلیارد تومان پروژهها به بهرهبرداری رسیدند و ۷۰۰ میلیارد تومان نیز پروژههایی بودند که عملیات اجرایی آنها آغاز شد و در میان این پروژهها، تالار مرکزی سنندج با پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصد یکی از پروژههای مهم فرهنگی استان است که بهزودی به بهرهبرداری میرسد.
حمایت از گندمکاران و مشکلات بیمه کشاورزی
در پاسخ به سوالات مربوط به حمایت از گندمکاران، استاندار کردستان اعلام کرد: تا این تاریخ حدود ۹۵ درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است و تنها ۵ درصد باقیمانده است و همچنین، در زمینه بیمه کشاورزی، اعلام کردند که این موضوع در دست پیگیری است و از طریق مراجع مربوطه مشکل بیمه کشاورزان زحمتکش استان حل خواهد شد.
پروژههای گردشگری و توسعه زیرساختهای مرتبط
استاندار کردستان همچنین به پروژههای متعدد گردشگری در استان اشاره کرد که هماکنون در حال اجرا هستند و در مرکز سنندج پروژه ایجاد دریاچه مصنوعی به طول ۶ کیلومتر و همچنین طرح تلهکابین سنندج در دست اقدام است و علاوه بر این، پروژههای مشابهی در دیگر شهرستانهای استان مانند کامیاران نیز در حال پیگیری است که پیشبینی میشود تا پایان دولت دوازدهم به بهرهبرداری برسند.
حمایت از فناوری و شرکتهای دانشبنیان
استاندار کردستان همچنین از حمایتهای ویژهای که از شرکتهای دانشبنیان و جوانان در استان صورت میگیرد، خبر دادوگفت: در همین راستا، ۱۷ هکتار زمین برای پارک علم و فناوری اختصاص داده شده است تا شرکتهای دانشبنیان در این پارک مستقر شوند.
وی اضافه کرد: همچنین، ۱۰۰ هکتار زمین دیگر نیز برای تجاریسازی ایدههای نوآورانه و استارتاپها آماده شده است و این اقدامات بهمنظور حمایت از توسعه فناوری و تبدیل ایدههای نوآورانه به محصولات تجاری است.
نظر شما