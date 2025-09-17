مشکلات صنعت چاپ جنوب کرمان با هم‌ افزایی برطرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد حسینی، عصرچهارشنبه در همایش تجلیل از فعالان صنعت چاپ جنوب کرمان با تأکید بر اهمیت این بخش اظهار داشت: مشکلات و دغدغه‌های چاپخانه‌داران با همفکری و تشکیل کارگروه‌های تخصصی برطرف خواهد شد.

وی ضمن اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه منطقه در حوزه نشر و چاپ نشریات افزود: جنوب کرمان از نظر تنوع و تعداد نشریات جایگاه ویژه‌ای دارد، اما به سبب نبود دستگاه افست، بسیاری از نشریات در استان‌های دیگر چاپ می‌شوند.

حسینی، خاطرنشان کرد: بر همین اساس به روزرسانی تجهیزات چاپخانه‌ها و تقویت زیرساخت‌ها امری ضروری است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان با بیان اینکه این اداره کل همواره به‌عنوان دستگاه متولی فرهنگی در کنار فعالان صنعت چاپ خواهد بود، افزود: در زمینه تأمین اعتبارات، رفع مشکلات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی تلاش خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: تاکنون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آموزش‌های آنلاین متعددی برگزار کرده و همچنین کارگاه‌هایی که خود چاپخانه‌داران پیشنهاد دهند نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

حسینی، از پیگیری‌های انجام‌شده برای همکاری با سازمان صنعت، معدن و تجارت و استفاده از ظرفیت این نهاد برای حل مشکلات چاپخانه‌ها خبر داد و افزود: ما بیشترین حجم چاپ در حوزه کتاب، نشریات و نیازهای ادارات جنوب کرمان را داریم و ضروری است تمامی راهکارهای عملی برای ارتقای این صنعت به‌کار گرفته شود.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های فعالان حوزه چاپ گفت: هر آنچه به جنوب کرمان تعلق دارد، باید در همین منطقه تولید و چاپ شود و این مهم تنها با هم‌افزایی، تعامل و برنامه‌ریزی دقیق محقق خواهد شد.