به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر پنجشنبه در نشست شورای سازمان همیاری شهرداریهای استان، با قدردانی از تلاشهای شهرداران در مدیریت بحرانها، بهویژه در جریان «جنگ ۱۲ روزه» اظهار کرد: تعهد و مسئولیتپذیری مدیران شهری در شرایط دشوار نشان داد که شهرداران استان قزوین توانایی اداره بحرانهای پیچیده را دارند و میتوانند در مسیر توسعه پایدار نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
وی با تأکید بر ضرورت همدلی، نگاه ملی و نوآوری در مدیریت شهری، افزود: اگر این رویکرد تداوم یابد، قزوین میتواند به یکی از استانهای پیشرو در حوزه گردشگری، ورزش و نشاط اجتماعی تبدیل شود.
استاندار قزوین عنوان کرد: شهرداران باید از روزمرگی فاصله بگیرند و با خلاقیت، نوآوری و نگاه کلان استانی، در مسیر شکوفایی شهرها گام بردارند.
نوذری با اشاره به اهمیت شادی و رضایت عمومی، خاطرنشان کرد: رسالت شهرداران تنها محدود به امور عمرانی نیست؛ بلکه باید با اجرای برنامههای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی، حال مردم را خوب کرد و به ارتقای روحیه عمومی کمک نمود. حمایت از تیمهای ورزشی استان نیز یکی از راههای مؤثر در این مسیر است.
استاندار قزوین همچنین بر لزوم انجام اقدامات ماندگار در مدیریت شهری تأکید کرد و گفت: تدبیر شهردار باید به سمت پروژههایی باشد که اثرات بلندمدت داشته باشند و بتوانند زیرساختهای توسعه را تقویت کنند.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای انسانی موجود در استان، افزود: استفاده از توانمندیهای بانوان و جوانان در مدیریت شهری، ضرورتی انکارناپذیر است. تجربه نشان داده که حضور این نیروهای خلاق و متعهد، موجب ارتقای نظم، دقت و بهرهوری در اجرای برنامهها میشود.
نوذری حرکت به سمت «شهر هوشمند» را یکی از راهبردهای مهم در ارتقای کیفیت زندگی شهری دانست و تصریح کرد: سرمایهگذاری بر علم و تکنولوژی، اختصاص منابع به پروژههای زیرساختی و بهرهگیری از منابع پایدار، از جمله اقداماتی است که باید در اولویت شهرداریها قرار گیرد تا شهرها بهصورت هوشمند و پایدار توسعه یابند
