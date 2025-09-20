به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری پیش از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی برنامه «ایرانجان» که در محل استانداری برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، صنعتی و کشاورزی استان، این برنامه را فرصتی ارزشمند برای معرفی قابلیتهای قزوین در سطح ملی دانست.
وی با تأکید بر ضرورت شناسایی و معرفی مفاخر، نخبگان و قهرمانان شاخص استان در حوزههای مختلف، اظهار کرد: همه دستگاههای اجرایی باید با همکاری جمعی، اجرای منسجم و هدفمند این برنامه را در دستور کار قرار دهند تا تصویر واقعی از جایگاه قزوین در ایران به نمایش گذاشته شود.
نوذری با اشاره به نقش برجسته استان در تأمین نیازهای غذایی کشور، افزود: قزوین دارای ظرفیتهای بینظیر در حوزه کشاورزی، صنعت و گردشگری است و پس از اسلام، خاستگاه مکاتب بزرگ اندیشه، عرفان و فلسفه بوده است؛ با این حال، هنوز در سطح ملی به درستی شناخته نشده است.
استاندار قزوین برنامه «ایرانجان» را بستری مناسب برای بازنمایی توانمندیهای استان دانست و گفت: این برنامه باید با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای، ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی قزوین را بهصورت جامع و دقیق معرفی کند.
وی خاطرنشان کرد: استان قزوین حدود ۱۵ محور اصلی برای معرفی دارد که از جاذبههای گردشگری و بناهای تاریخی تا شخصیتهای برجسته ملی را شامل میشود. این محورها باید در قالبی منسجم، رسانهای و خلاقانه ارائه شوند تا جایگاه واقعی قزوین در ذهن مخاطبان تثبیت شود.
نوذری در پایان با تأکید بر نقش رسانهها، نهادهای فرهنگی و دستگاههای اجرایی در تحقق اهداف این برنامه، ابراز امیدواری کرد: با همافزایی و مشارکت همهجانبه، «ایرانجان» بتواند قزوین را آنگونه که شایسته است، به مردم ایران معرفی کند
