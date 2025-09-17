  1. استانها
اجرای طرح نظارتی ویژه برای بازار لوازم التحریر در استان سمنان

سمنان- معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از اجرای طرح نظارتی ویژه با هدف کنترل بازار و عرضه مطلوب لوازم نوشت‌افزار، همزمان با بازگشایی مدارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا طحان عصر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل صمت استان سمنان با بیان اینکه طرح نظارتی ویژه نوشت افزار برای استان سمنان در حال اجرا است، ابراز داشت: با این اقدامات می‌کوشیم تا از سو استفاده احتمالی و بروز تخلفات احتمالی پیشگیری شود.

وی با بیان اینکه در این نظارت‌ها عرضه کنندگان نوشت افزار، لوازم‌التحریر و پوشاک پایش می‌شوند، افزود: رویکرد این اقدام حمایت از تولید داخلی است.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت استان سمنان با بیان اینکه کمبودی در این زمینه گزارش نشده است، ابراز داشت: کالاهای مربوط به بازگشایی مدارس به وفور در استان وجود دارد.

طحان با بیان اینکه مراکز عمده و خرده فروش لوازم‌التحریر، کیف و کفش و پوشاک به صورت ویژه پایش می‌شوند، تصریح کرد: همه این مراکز موظف به نصب نرخ نامه و ارائه فاکتور و فروش بر اساس نرخ مصوب هستند.

وی با تاکید بر اینکه از فروش اجباری نوشت افزار به صورت سبدی به مشتریان جلوگیری می‌شود، افزود: هم استانی‌ها در صورت مشاهده هر گونه موارد تخلف مراتب را به سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.

