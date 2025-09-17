به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: قابل‌توجه رانندگان محترم و شهروندان گرامی؛ محور خرم‌آباد - پلدختر در حدفاصل معمولان - «گاوزرده» به علت انجام عملیات راهداری و عمرانی (تثبیت حاشیه منتهی به رودخانه کشکان) از فردا پنجشنبه مورخه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۲ ساعت مسدود و دارای محدودیت تردد برای وسایل نقلیه است.

مسیرهای جایگزین این محور آزادراه خرم‌آباد - پل زال و محور پلدختر - «زانوگه» کوهدشت خرم‌آباد است.

به همه رانندگان محترمی که قصد تردد از این محور را دارند توصیه می‌گردد از مسیر جایگزین تردد کنند.