به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا ۲۲ شهریورماه، ۸۱ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۹۹۷ تردد بین استانی وسایل نقلیه ثبت شده که ۱۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۶۸ میلیون و ۴۹ هزار و ۵۵۵ تردد داشته است.
وی بیان کرد: بیش از دو میلیون ۳۳۴ هزار و ۴۸۳ تردد بین استانی وسایل نقلیه در شهریورماه سال جاری به ثبت رسیده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، اضافه کرد: محورهای دارای بیشترین تردد در شهریورماه سال جاری، به ترتیب مربوطه به سهراهی «چالان چولان» - دورود، خرمآباد - پلدختر و سهراهی «چالان چولان» - خرمآباد هستند.
