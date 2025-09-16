  1. استانها
  2. لرستان
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴

تردد در جاده‌های لرستان ۱۹ درصد افزایش یافت

خرم‌آباد - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان از افزایش ۱۹ درصدی تردد در جاده‌های این استان از ابتدای امسال تا ۲۲ شهریورماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا ۲۲ شهریورماه، ۸۱ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۹۹۷ تردد بین استانی وسایل نقلیه ثبت شده که ۱۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۶۸ میلیون و ۴۹ هزار و ۵۵۵ تردد داشته است.

وی بیان کرد: بیش از دو میلیون ۳۳۴ هزار و ۴۸۳ تردد بین استانی وسایل نقلیه در شهریورماه سال جاری به ثبت رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، اضافه کرد: محورهای دارای بیشترین تردد در شهریورماه سال جاری، به ترتیب مربوطه به سه‌راهی «چالان چولان» - دورود، خرم‌آباد - پلدختر و سه‌راهی «چالان چولان» - خرم‌آباد هستند.

