  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۱

ساپینتو: از هواداران استقلال عذرخواهی می کنم؛ شانس با ما یار نبود!

ساپینتو: از هواداران استقلال عذرخواهی می کنم؛ شانس با ما یار نبود!

سرمربی تیم فوتبال استقلال پس از رقم خوردن یکی از سنگین ترین شکست های فوتبال ایران در آسیا گفت: بابت شکستی که مقابل الوصل داشتیم از هواداران عذرخواهی می کنم اما شانس با ما یار نبود.

به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پس از دیدار با تیم فوتبال الوصل امارات در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: واقعاً سخت است که راجع به این بازی صحبت کنم. می‌دانیم که آن‌ها بازیکنان خوبی دارند و روز خوبی را پشت سر گذاشتند، در حالی‌که ما بدترین روز خود را تجربه کردیم.

سرمربی استقلال با انتقاد از عملکرد تیمش افزود: نباید این گل‌ها را به این راحتی دریافت کنیم. من مسئولیت این باخت را بر عهده می‌گیرم و بابت این نتیجه از هواداران استقلال عذرخواهی می‌کنم.

ساپینتو تأکید کرد: بازیکنان باید تا آخر بجنگند و نباید تسلیم شوند. ما باید خیلی سریع خود را برای دیدارهای بعدی آماده کنیم. باید سرمان را بالا بگیریم، چون ما جنگنده هستیم و باید شرایط را تغییر دهیم. بهتر است به آینده نگاه کنیم. من به این تیم واقعاً باور دارم.

ساپینتو در پایان گفت: این بزرگترین شکست من بود و ما باید سریع واکنش نشان دهیم و استقلال باشیم. ما کیفیت خوبی داریم، در تمام طول بازی جنگیدیم اما شانس با ما یار نبود. استقلال باید ذهنیت برنده داشته باشد و نباید به اینگونه تیم‌ها شانس بدهیم.

کد خبر 6593235

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها