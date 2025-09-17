الوصل در یک نیمه کار استقلال را تمام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور و با قضاوت گمینی نیون روبش از سریلانکا از ساعت ۱۹:۳۰ و در ورزشگاه زعبیل شهر دبی به مصاف هم رفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه ۳ بر یک به سود الوصل خاتمه یافت.

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، عارف آقاسی، آرمین سهرابیان، رامین رضاییان، حسین گودرزی، روزبه چشمی، دیدیه اندونگ، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

ترکیب الوصل:

خالد سیف الجنیبی، سوفیان بوفطینی، آدریلسون شاونان، پدرو مالهیرو، هوگو گونکالوس، رناتو تاپیا، سرجینیو، فابیو لیما، نیکولاس خیمنز، علی صالح و ماتیوس سالدانیا (۳۶- جونیور)

با وجود تدارکات گسترده باشگاه الوصل برای حضور هواداران، دیدار این تیم برابر استقلال ایران با استقبال چندانی از سوی تماشاگران روبه‌رو نشد.

اولین موقعیت و باز شدن دروازه آدان

بازیکنان الوصل در دقیقه ۶ و روی حمله‌ای که به سمت دروازه استقلال تدارک دیدند توپ را به درون محوطه جریمه این تیم ارسال کردند که با دفع ناقص آرمین سهرابیان همراه شد و در بیرون محوطه جریمه توپ به فابیو لیما رسید و این بازیکن با شوتی سرضرب و محکم موفق شد گل اول بازی را برای الوصل به ثمر برساند. این برای چهارمین بار در فصل جاری است که آدان از شوت‌های راه دور گل دریافت می‌کند.

خط دفاع فاجعه استقلال و گل دوم برای تیم میزبان

الوصلی ها پس از به ثمر رساندن گل حملات خود را افزایش دادند و در دقیقه ۱۱ روی ارسال سرجینیو روی دروازه استقلال، این بار نوبت به عارف آقاسی رسید و با دفع ناقص توپ توسط این مدافع، نیکولاس خیمنز و با شوتی محکم دروازه استقلال را هدف قرار داد و با اینکه توپ به دست آدان برخورد کرد اما مانع از ورود آن به دروازه نشد تا حساب کار ۲ بر صفر به سود الوصل شود.

دروازه بان الوصل مانع از گلزنی آسانی شد

بازیکنان استقلال پس از دریافت دو گل زود هنگام اولین موقعیت جدی خود را روی دروازه الوصل در دقیقه ۱۵ ایجاد کردند و علیرضا کوشکی توپ را به محوطه جریمه این تیم ارسال کرد که مدافع الوصل توپ را دفع کرد و همراه با سحرخیزان نقش بر زمین شد و در ادامه توپ به یاسر آسانی رسید و او اقدام به شوت زنی کرد که خالد سیف الجنیبی به زیبایی توپ را دفع کرد و در ریباند به رامین رضاییان رسید که این بازیکن هم اقدام به شوت زنی کرد که با دخالت مدافع حریف توپ به کرنر رفت.

آدان استقلال را در بازی نگه داشت

بازیکنان الوصل در یک ضد حمله در دقیقه ۳۱ توپ را توسط سرجینیو تا نزدیکی محوطه جریمه استقلال جلو آوردند که با داخلت مدافع استقلال توپ به لیما رسید و او با ضربه بقل پا دروازه استقلال را هدف قرار داد و آدان موفق شد توپ را دفع کند.

* به دلیل گرمای هوا در شهر دبی، داور در دقیقه ۳۳ دستور به کولینگ برک (استراحت به دلیل گرمای هوا) به بازیکنان داد.

الوصل در یک نیمه کار استقلال را تمام کرد

بازیکنان الوصل در یک حمله به سمت دروازه استقلال در دقیقه ۴۰ و روی پاس در عمق، پدرو مالهیرو روی غفلت خط دفاعی استقلال با آدان تک به تک و موفق شد گل سوم را برای الوصل به ثمر برساند.

چشمی امید را در استقلال زنده نگه داشت

بازیکنان استقلال پس از دریافت گل سوم سراسر به سمت دروازه الوصل حمله ور شدند و پس از چند رفت و برگشت توپ، روزبه چشمی با شوتی زمینی موفق شد دروازه الوصل را باز کند تا حساب کار ۳ بر یک شود.