تحقیر استقلال پس از ۳۰۳۱ روز در امارات

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران شامگاه سه‌شنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ در نخستین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ در ورزشگاه زعبیل دبی به مصاف الوصل امارات رفت و در شبی کابوس‌وار با نتیجه سنگین ۷ بر یک شکست خورد.

این نتیجه تلخ در شرایطی رقم خورد که آبی‌پوشان تهران پیش‌تر و در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۶ نیز در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه ۶ بر یک مقابل العین امارات شکست خورده بود.

اکنون پس از گذشت بیش از هشت سال، تاریخ برای استقلال تکرار شد. شاگردان ریکاردو ساپینتو برابر الوصل نیز ۶ بار دروازه خود را باز شده دیدند تا این تیم برای دومین بار در تاریخ حضورش در لیگ قهرمانان آسیا شکست با اختلاف شش گل را متحمل شود.

این نتیجه انتقادات زیادی را متوجه عملکرد فنی استقلال و کادر فنی این تیم کرده است؛ چرا که شکست مقابل الوصل نه تنها یادآور تلخ‌ترین خاطره آسیایی آبی‌پوشان بود، بلکه امیدهای این تیم برای شروعی قدرتمند در فصل جدید لیگ قهرمانان را تحت‌الشعاع قرار داد.