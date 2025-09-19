به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در نخستین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا ۲، برابر الوصل امارات قرار گرفت و با نتیجه عجیب و سنگین ۷ بر یک شکست خورد؛ شکستی که نه‌تنها سنگین‌ترین باخت تاریخ این باشگاه در رقابت‌های آسیایی محسوب می‌شود، بلکه نام استقلال و فوتبال ایران را در فهرست تلخ‌ترین نتایج تاریخ لیگ قهرمانان آسیا ثبت کرد.

نقل و انتقالات پرهزینه و خروجی ناامیدکننده

این شکست در شرایطی رقم خورد که باشگاه استقلال در نقل و انتقالات تابستانی هزینه‌های سرسام‌آوری انجام داد. تنها برای سه بازیکن داخلی یعنی امیرمحمد رزاقی‌نیا، حبیب فرعباسی و رستم آشورماتوف، مبلغی بالغ بر ۱۰۶ میلیارد تومان صرفاً بابت رضایت‌نامه پرداخت شد. این در حالی است که هیچ‌یک از این نفرات نتوانسته‌اند جایگاه ثابتی در ترکیب اصلی داشته باشند. آشورماتوف به دلیل مصدومیت هنوز نتوانسته برای استقلال به میدان برود، رزاقی‌نیا فقط در دو بازی به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد و فرعباسی هم در قامت دروازه‌بان دوم نیمکت‌نشین بوده است.

در بخش خریدهای خارجی نیز استقلال با قراردادهای پرهزینه‌ای وارد شد؛ برای داکنز نازون رقمی حدود ۹۰۰ هزار دلار، برای منیر الحدادی مبلغ ۲.۵ میلیون دلار و برای دریافت رضایت‌نامه یاسر آسانی از باشگاه کره‌ای رقمی معادل ۵۰۰ هزار دلار هزینه شد. با این حال، این بازیکنان تا اینجا نتوانسته‌اند تأثیر مثبتی بر عملکرد تیم بگذارند. همچنین برای قرارداد با موسی جنپو نیز رقمی حدود یک میلیون دلار در نظر گرفته شد.

اردوهای ناقص و آماده‌سازی ناکافی

علاوه بر ضعف در نقل و انتقالات، برنامه آماده‌سازی استقلال نیز با مشکلات زیادی همراه بود. اردوی ترکیه با ترکیبی ناقص برگزار شد و برخی بازیکنان به دلایل مختلف حضور نداشتند. اردوی کیش نیز پیش از بازی حساس با الوصل عملاً به جای ارتقای شرایط بدنی و روحی تیم، به نظر جنبه تفریحی برای کادر فنی و بازیکنان استقلال داشته است.

آبی‌ها پیش از دیدار با استقلال خوزستان در کیش تمرین کردند و بازی را یک بر صفر به حریف خود واگذار کردند و پس از این بازی بار دیگر به کسش بازگشتند تا خود را آماده دیدار با الوصل کنند که این بازی هم جز تحقیر مقابل تیم اماراتی دستاورد دیگری برای ساپینتو نداشت.

فاصله عمیق میان هزینه‌ها و نتیجه

واقعیت این است که فاصله میان هزینه‌های انجام‌شده و نتایج به دست آمده برای استقلال بیش از هر زمان دیگری محسوس است. تیمی که میلیون‌ها دلار صرف جذب بازیکنان داخلی و خارجی کرده، در نخستین آزمون جدی آسیایی با نتیجه‌ای تحقیرآمیز شکست خورده و به سوژه انتقاد هواداران و رسانه‌ها تبدیل شده است. این شرایط فشار را روی کادرفنی و مدیران باشگاه افزایش داده و پرسش‌های جدی درباره مدیریت نقل و انتقالات و تصمیمات کلان باشگاه به وجود آورده است.

آینده‌ای پر از ابهام

استقلال اکنون در شرایطی قرار دارد که ساپینتو و شاگردانش برای بازگشت به مسیر درست، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری فنی و مدیریتی هستند. هوادارانی که با امید به جذب بازیکنان گران‌قیمت، چشم‌انتظار نتایج بزرگ بودند، حالا پس از شکست تاریخی برابر الوصل به شدت نگران آینده تیم خود هستند. ادامه این روند می‌تواند استقلال را وارد بحرانی جدی‌تر کند و اهداف این فصل را به خطر بیندازد.