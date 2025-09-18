  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۰۳

آدان تمرین کرد؛ آسانی از فردا در تمرینات استقلال

آدان تمرین کرد؛ آسانی از فردا در تمرینات استقلال

دروازه‌بان اسپانیایی تیم فوتبال استقلال در تمرین امروز پنج‌شنبه آبی‌ها حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور و در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا ۲ رو در روی الوصل امارات قرار گرفت که این بازی با نتیجه ۷ بر یک به سود شاگردان لوئیز کاسترو خاتمه یافت و شاگردان ریکاردو ساپینتو متحمل سنگین‌ترین شکست تاریخ یک باشگاه فوتبالی در ایران در مسابقات آسیایی شدند.

پس از این بازی آنتونیو آدان و یاسر آسانی دو بازیکن خارجی استقلال در دبی امارات باقی ماندند و اقدام به افتتاح حساب بابت دریافت دستمزد خود از باشگاه استقلال کردند.

در همین رابطه آدان امروز بعدازظهر خود را به تهران رساند و تمرین عصر آبی‌ها شرکت کرد و آسانی هم قرار است بامداد فردا وارد تهران شوند و از فردا جمعه او هم در تمرین استقلال حضور خواهد داشت.

کد خبر 6594032

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها