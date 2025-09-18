آدان تمرین کرد؛ آسانی از فردا در تمرینات استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور و در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا ۲ رو در روی الوصل امارات قرار گرفت که این بازی با نتیجه ۷ بر یک به سود شاگردان لوئیز کاسترو خاتمه یافت و شاگردان ریکاردو ساپینتو متحمل سنگین‌ترین شکست تاریخ یک باشگاه فوتبالی در ایران در مسابقات آسیایی شدند.

پس از این بازی آنتونیو آدان و یاسر آسانی دو بازیکن خارجی استقلال در دبی امارات باقی ماندند و اقدام به افتتاح حساب بابت دریافت دستمزد خود از باشگاه استقلال کردند.

در همین رابطه آدان امروز بعدازظهر خود را به تهران رساند و تمرین عصر آبی‌ها شرکت کرد و آسانی هم قرار است بامداد فردا وارد تهران شوند و از فردا جمعه او هم در تمرین استقلال حضور خواهد داشت.