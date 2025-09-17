  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۳۰

تساوی المپیاکوس مقابل پافوس؛ طارمی شانس آورد اخراج نشد!

دیدار تیم های فوتبال المپیاکوس و پافوس در هفته اول لیگ قهرمانان اروپا با تساوی بدون گل به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا امشب با دیدار تیم‌های المپیاکوس یونان و پافوس از ساعت ۲۰:۱۵ امشب چهارشنبه پیگیری شد که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

مهدی طارمی مهاجم تیم ملی ایران در دقیقه ۴۶ برای المپیاکوس وارد میدان شد. او در دقیقه ۶۸ روی تکل خطرناکی که روی پای بازیکن پافوس زد با کارت قرمز داور روبرو شد اما VAR و بررسی دوباره صحنه باعث تغییر رنگ کارت شد تا او اخطار بگیرد و بازی را دنبال کند.

طارمی در وقت‌های تلف شده این دیدار دو موقعیت گلزنی داشت اما خط دفاعی پافوس مانع از گلزنی این بازیکن شد.

همچنین دیدار اسلاویاپراگ و بوده نیز در دیدار همزمان با تساوی ۲ - ۲ به اتمام رسید.

