طارمی در جمع برترین خریدهای لیگ یونان؛ المپیاکوس با خط حمله ای ترسناک

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «sport-fm» یونان، یک تابستان داغ دیگر در نقل و انتقالات فوتبال اروپا و به‌ویژه یونان سپری شد و تقریباً هیچ تیمی نتوانست از خرید یک مهاجم نوک چشم‌پوشی کند. برخی از این بازیکنان خیلی زود توانسته‌اند جای خود را باز کنند و گلزنی کنند، در حالی که بعضی دیگر هنوز به زمان و حمایت بیشتری نیاز دارند.

در فوتبال یونان و به‌طور کلی در هر تیمی، پست مهاجم همواره یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های مربیان است. هر تیمی برای رسیدن به قهرمانی باید مهاجمی داشته باشد که راحت راهی به دروازه حریف پیدا کند. به همین دلیل فشار زیادی بر دوش مهاجمان قرار دارد و تابستان امسال نیز تیم‌های بزرگ یونانی از جمله المپیاکوس، آ. ا. ک آتن، پائوک و پاناتینایکوس برای جذب یک گلزن مطمئن وارد بازار شدند.

آ. ا. ک به‌دنبال راه‌حلی برای خلأ خط حمله بود، چرا که «فرانژی» کاملاً از فرم خارج شده بود. هدف اصلی این تیم «سیرل دسرز» بود اما در نهایت پس از مذاکرات طولانی سرانجام «لوکا یوویچ» صربستانی به خدمت گرفته شد.

پاناتینایکوس بعد از فروش «فوتیس یوانیدیس» به یک مهاجم گلزن نیاز داشت و در نهایت موفق شد دسرز نیجریه‌ای را جذب کند. آن‌ها همچنین «میلوش پانتوویچ» را نیز به عنوان گزینه سوم خط حمله خریداری کردند.

پائوک با شرایط مشابهی به سراغ خرید «یورگوس یاکوماکیس» رفت تا مشکل گلزنی‌اش را برطرف کند.

اما شگفتی را المپیاکوس رقم زد؛ در حالی که «ایوب ال کعبی» و «رومن یارمچوک» را در اختیار داشت، یک انتقال بزرگ انجام داد و «مهدی طارمی» مهاجم ایرانی را به بندر پیرائوس آورد تا خط حمله‌اش تکمیل شود.

انتظارات از این مهاجمان چهارگانه از همان ابتدا بسیار بالا بود؛ برخی به‌سرعت پاسخ داده‌اند و برخی دیگر هنوز برای درخشش نیاز به زمان دارند.

مهدی طارمی؛ تکمیل‌کننده مثلث رویایی المپیاکوس

مهاجم ایرانی با سابقه طولانی در پورتو و حضور در اینتر میلان کیفیتی فراتر از سطح لیگ یونان دارد چیزی که از همان بازی‌های نخست او مشهود بوده است. طارمی در اولین حضورش مقابل «پانسراایکوس» تنها در ۲۲ دقیقه دو بار گلزنی کرد و نشان داد گلزنی برای او بیشتر به مهارت و هوش مربوط است.

طارمی با ۳۳ سال سن در نگاه اول یک «مهاجم هدف» کلاسیک به نظر می‌رسد، اما توانایی‌های او فراتر از این است. او می‌تواند خارج از محوطه جریمه بازی‌سازی کند به عنوان مهاجم دوم کنار ال کعبی قرار گیرد و حتی سابقه بازی به‌عنوان وینگر چپ را هم دارد.

در دربی مقابل پاناتینایکوس، گل مساوی المپیاکوس اگرچه توسط ال کعبی به ثمر رسید و سماجت پودنس نقش داشت، اما پاس طلایی در لحظه مناسب از سوی طارمی بود که همه‌چیز را رقم زد. همین نشان می‌دهد او علاوه بر گلزنی توانایی خلق موقعیت را نیز دارد.