طارمی باعث استعفای یک مربی در یونان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت ABOLA پرتغال، پس از شکست تیم فوتبال پاناتینایکوس برابر تیم کیفیسیا در هفته سوم سوپر لیگ یونان، تحولات مهمی در این باشگاه رخ داد و «روی ویتوریا» از سمت سرمربیگری تیم کنار رفت. استعفای این مربی پرتغالی با افشاگریهای گسترده رسانههای کشورش همراه شد که پرده از دلایل این جدایی برداشت.
طبق اعلام روزنامه آبولا، ویتوریا خودش درخواست جدایی داده و نارضایتی شدیدی از کیفیت پایین خریدهای تابستانی باشگاه داشته است. دیداری که او صبح دوشنبه (۱۵ سپتامبر) با مدیران پاناتینایکوس داشت نیز نشان داد که روابط طرفین به بنبست رسیده است.
روزنامه «اجوگو» هم اضافه کرد که بحران از مدتها قبل آغاز شده بود، زیرا ویتوریا معتقد بود خریدهای جدید توان جبران خروج بازیکنان اصلی را ندارند. این در حالی است که فروش چند بازیکن به اسپورتینگ درآمد مالی خوبی برای باشگاه داشت اما به باور ویتوریا، تقویت مناسبی در ترکیب انجام نشد.
در گزارشها به موضوع جذب «سیریل دسرز» نیز اشاره شده است؛ مهاجمی که پاناتینایکوس برای خط حمله خرید، در حالیکه تنها سومین گزینه مورد نظر ویتوریا بود.
سرمربی پرتغالی در ابتدا «مهدی طارمی» که سرانجام به المپیاکوس پیوست و «بَنزا» را در فهرست اهداف اصلی خود قرار داده بود، اما این انتقالها عملی نشد. همچنین گفته میشود خریدهایی مثل «انس زَرووری»، «میلوس پاندوویچ» و «ویسنته تامبوردا» هم به پیشنهاد او نبوده و انتخاب مدیریت باشگاه محسوب میشدند.
با جدایی ویتوریا، پاناتینایکوس وارد مرحله تازهای شده و مدیران این باشگاه باید خیلی سریع جانشین او را انتخاب کنند؛ در حالیکه فصل تازه آغاز شده و تیم در چند جبهه رقابتی درگیر است.
