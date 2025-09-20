تمجید رسانه یونانی از طارمی؛ مهدی سبک بازی المپیاکوس را عوض کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال المپیاکوس در اولین بازی خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور رو در روی تیم پافوس قبرس قرار گرفت که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

خوزه لوئیس مندیلیبار سرمربی اسپانیایی المپیاکوس در این بازی در نیمه دوم از مهدی طارمی مهاجم جدید و ایرانی خود استفاده کرد اما این بازیکن هم نتوانست قفل دروازه پافوس را باز کند و در نهایت دو تیم به تساوی رضایت دادند.

سایت «sportdog» یونان در این رابطه نوشت: در بازی المپیاکوس مقابل پافوس، تیم یونانی به دلیل دفاع فشرده و «اتوبوسی» حریف عملاً قفل شد و نتوانست موقعیت‌های زیادی خلق کند. اما با ورود مهدی طارمی جریان بازی تغییر و المپیاکوس چهره متفاوتی پیدا کرد.

مندیلیبار در شروع مسابقه، ایوب ال کعبی را به‌عنوان مهاجم نوک به زمین فرستاده بود، ولی به دلیل حضور «گارسیا» و «اسه» در خط میانی، تیم نتوانست خلاقیت لازم را در حمله نشان دهد. در نیمه دوم، وقتی سرمربی باسکی متوجه شد تیمش نمی‌تواند خط حمله را تغذیه کند و خطرساز شود، تصمیم گرفت طارمی و موزاکیتیس را وارد میدان کند و به‌جای آنها گارسیا و استرفتسا را بیرون کشید.

نمایش زوج ال کعبی و طارمی در آن ۴۵ دقیقه به حدی مؤثر بود که مندیلیبار را قانع کرد در دربی بزرگ یکشنبه هم این دو مهاجم را کنار هم امتحان کند. وقتی سرمربی دو مهاجم قدرتمند در اختیار دارد، منطقی است که هر دو را به‌طور همزمان به کار بگیرد؛ مخصوصاً حالا که وضعیت یارمولنکو همچنان نامشخص است.