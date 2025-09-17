به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت یونانی «in»، تیم فوتبال المپیاکوس در تبوتاب لیگ قهرمانان اروپا است؛ سرخوسفیدها شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور در اولین دیدار خود در مرحله گروهی این رقابتها میزبان تیم پافوس خواهند بود.
مهدی طارمی مهاجم ایرانی از همان نخستین بازیاش با پیراهن المپیاکوس نشان داد که میتواند «سلاحی» ارزشمند برای این تیم در حساسترین مقطع سالهای اخیر باشد.
دو گل طارمی، پنالتیای که گرفت و حرکات هوشمندانهاش در زمین چهره این مهاجم ۳۳ ساله را بهخوبی نمایان کرد؛ و خوسه لوئیس مندلیبار دلایل زیادی برای لبخند زدن از جذب این ستاره سابق اینتر پیدا کرده است.
در همین حال، یک جمله در رنتی (مرکز تمرینی المپیاکوس) گفته شد که شخصیت فوتبالی طارمی و تواناییهایش را به بهترین شکل توصیف میکند: «ما یک شماره ۱۰ درون محوطه جریمه داریم.»
این توصیف تنها به بازی مقابل «پانسرائیکوس» در لیگ محدود نمیشود، بلکه به عملکرد او در تمرینات هم برمیگردد.
بیش از ۲۵۰ گل در کارنامهاش نشاندهنده توان بالای او در گلزنی است؛ اما طارمی علاوه بر آن، تکنیک و ذهنیت یک هافبک هجومی را هم دارد؛ در درک موقعیتها و دادن پاس آخر. این ویژگی او را به زوجی ایدهآل برای ایوب ال کعبی تبدیل میکند.
یعنی مهاجم مراکشی نوک حمله باشد و طارمی کمی عقبتر بازی کند؛ بهعنوان مهاجم دوم یا همان «۱۰ درون محوطه»، چراکه توانایی او در دادن پاسهای نهایی دقیق، به مندلیبار این امکان را میدهد که از او در نقشی فراتر از صرفاً یک گلزن استفاده کند.
اتفاقی هم نیست که طارمی بیش از ۱۰۰ پاس گل در کارنامه دارد؛ آماری که نشان میدهد او در خلق موقعیت هم بسیار توانمند است.
بهطور خلاصه، جملهای که در رنتی شنیده شد نمایانگر شخصیت فوتبالی طارمی و گزینههای تاکتیکیای است که مندلیبار در اختیار دارد؛ اینکه او میتواند هم بهعنوان یک مهاجم نوک و هم در پست کلیدی شماره ۱۰، کمی بیرون از محوطه جریمه بازی کند.
هر روز و هر جلسه تمرینی، طارمی را بیشتر با فلسفه بازی المپیاکوس آشنا میکند و سرمربی اسپانیایی این تیم انتظار زیادی از این خرید جدید دارد. مهاجم ایرانی از همان روز نخست نشان داد که به المپیاکوس آمده تا پروازهای بلندش در گلزنی را ادامه دهد و این موضوع از ذهنیت درست و حرفهای او حکایت دارد.
نظر شما