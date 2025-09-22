رسانه یونانی: طارمی ذهنیت برنده دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «gavros» یونان، مهدی طارمی آمده تا بماند و این را «بی‌سروصدا» ثابت می‌کند. مهاجم ایرانی در دیدار مقابل پاناتینایکوس نشان داد که بازیکنی با روحیه و ذهنیت یک برنده است.

در دقیقه ۹۲ دربی یونان، در حالی که طارمی پیش‌تر پاس گل را به ال کعبی داده بود در صحنه‌ای که خودش هم می‌توانست کار را تمام کند باز هم متوقف نشد. او دوباره توپ را گرفت تا برای گل دوم تلاش کند؛ اتفاقی که نشان‌دهنده پشتکار، تمرکز و اراده فوق‌العاده اوست.

این میزان تمرکز و روحیه ایثارگرانه در فوتبال معمول نیست بلکه ویژگی بازیکنان بزرگ است همان‌هایی که هر لحظه را به فرصتی برای تفاوت‌سازی تبدیل می‌کنند. کیفیت طارمی نه تنها در گل‌ها و پاس گل‌هایش نمایان است بلکه در ذهنیت برای پیروزی، تعهد به تیم و تلاش دائمی برای رسیدن به بهترین نتیجه نیز دیده می‌شود.

این ذهنیت برنده در کنار توانایی او در گرفتن تصمیم‌های درست برای موفقیت، کل تیم را به سطح بالاتری می‌برد و نشان می‌دهد که المپیاکوس در لحظات حساس می‌تواند روی او حساب کند.