طارمی و دو بازیکن دیگر برگ برنده المپیاکوس در دربی یونان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «sportal» یونان، تیم فوتبال المپیاکوس در چارچوب رقابت‌های سوپر لیگ یونان در دربی حساس برابر پاناتینایکوس در ورزشگاه «لفکروس» با تساوی یک بر یک متوقف شد.

این نتیجه در شرایطی رقم خورد که درخشش سه بازیکن کلیدی المپیاکوس یعنی مهدی طارمی، دانیل پونتنسه و ایوب ال کعبی نقشی تعیین‌کننده در کسب امتیاز برای شاگردان خوزه لوئیس مندیلیبار داشت.

در این دیدار، گل تساوی المپیاکوس در دقیقه ۹۲ توسط ایوب ال کعبی به ثمر رسید؛ گلی که روی همکاری بی‌نقص سه ستاره خط حمله این تیم ساخته شد. حرکت تکنیکی پونتنسه توپ را در اختیار طارمی قرار داد و مهاجم ایرانی نیز با یک پاس دقیق، ال کعبی را در موقعیت گلزنی قرار داد تا مهاجم مراکشی با ضربه‌ای قدرتمند نتیجه بازی را تغییر دهد.

هماهنگی میان این سه بازیکن توجه بسیاری را جلب کرده است. حضور سه فوتبالیست با چنین کیفیتی در یک تیم اتفاق ساده‌ای نیست، اما به نظر می‌رسد سرمربی اسپانیایی المپیاکوس توانسته است به خوبی از این ترکیب بهره‌برداری کند.

پونتنسه که دوباره به تیم بازگشته، از همان ابتدا تأثیرگذار ظاهر شده و تاکنون یک گل و یک پاس گل به نام خود ثبت کرده است. ورود او در دقیقه ۵۷ به جای دیوگو ناسیمنتو، جریان بازی را کاملاً تغییر داد.

مهدی طارمی نیز بار دیگر نشان داد چه تأثیری می‌تواند بر عملکرد تیم بگذارد. مهاجم ایرانی در این مسابقه تنها دو بار توپ را لمس کرد؛ نخست زمانی که پاس پونتنسه را دریافت کرد و دوم هنگام ارسال پاس گل به ال کعبی. با همین دو لمس توپ، طارمی نقشی کلیدی در گل تساوی المپیاکوس ایفا کرد. او در مجموع دو بازی خود در سوپر لیگ یونان، موفق به ثبت دو گل و یک پاس گل شده است؛ آماری درخشان که تنها با ۱۴ لمس توپ به دست آمده است.

در سوی دیگر، ایوب ال کعبی همچنان مهاجم تمام‌کننده‌ای برای سرخ‌وسفیدپوشان یونانی محسوب می‌شود. او اگرچه در طول مسابقه چند فرصت گلزنی را از دست داد، اما در وقت‌های اضافه با خونسردی و دقت بالا توپ را به تور دروازه حریف دوخت و سومین گل خود در فصل جاری را به ثبت رساند.

المپیاکوس با این تساوی همچنان صدرنشین جدول سوپر لیگ یونان باقی ماند و در عین حال بهترین خط حمله و بهترین خط دفاع مسابقات را در اختیار دارد. شاگردان مندیلیبار در هفته آینده باید به مصاف لامیا بروند؛ تیمی که شروعی قدرتمند در فصل داشته و توانسته نمایش‌های امیدوارکننده‌ای از خود نشان دهد.