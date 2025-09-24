مهاجم ایرانی المپیاکوس بهترین بازیکن تعویضی سوپرلیگ یونان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «gavros» یونان، مهدی طارمی بار دیگر توانست نقش کلیدی خود را در ورزشگاه «لئوفوروس» (استادیوم اختصاصی باشگاه پاناتینایکوس) ایفا کند. او در دقایق کوتاهی که در میدان حضور داشت، پاس گل تساوی المپیاکوس را برای ایوب ال کعبی فراهم کرد.

طارمی با دو گل و یک پاس گل در سوپرلیگ یونان، آن هم تنها در ۳۲ دقیقه حضور در زمین با پیراهن المپیاکوس به عنوان بهترین بازیکن تعویضی رقابت‌ها شناخته می‌شود.

این مهاجم ۳۳ ساله در هفته سوم و چهارم لیگ به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد و هر بار تأثیرگذاری بالایی داشت. پس از او، «یانیس پاساس» بازیکن آ. ا. ک قرار دارد که در ۴۰ دقیقه بازی به عنوان بازیکن تعویضی (در دو مسابقه) توانسته دو گل به ثمر برساند.

چهار نفر برتر این آمار را دو بازیکن دیگر المپیاکوس تکمیل می‌کنند. «دنیل پودنسه» در ۵۵ دقیقه بازی به عنوان یار جانشین (در دو دیدار) یک گل زده و یک پاس گل داده است. همچنین «یوسف یازیجی» در ۵۸ دقیقه و طی چهار بار ورود از روی نیمکت، موفق به زدن یک گل و دادن یک پاس گل شده است.

لازم به ذکر است که تیم فوتبال المپیاکوس امروز چهارشنبه دوم مهر و از ساعت ۱۷:۳۰ در رقابت‌های جام حذفی به مصاف تیم آستراس تریپولی می‌رود.