  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲ مهر ۱۴۰۴، ۷:۲۸

مهاجم ایرانی المپیاکوس بهترین بازیکن تعویضی سوپرلیگ یونان

مهاجم ایرانی المپیاکوس بهترین بازیکن تعویضی سوپرلیگ یونان

مهدی طارمی در مدت زمان کوتاهی که برای تیم فوتبال المپیاکوس به میدان رفته توانسته عملکرد بسیار خوبی را از خود به نمایش بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «gavros» یونان، مهدی طارمی بار دیگر توانست نقش کلیدی خود را در ورزشگاه «لئوفوروس» (استادیوم اختصاصی باشگاه پاناتینایکوس) ایفا کند. او در دقایق کوتاهی که در میدان حضور داشت، پاس گل تساوی المپیاکوس را برای ایوب ال کعبی فراهم کرد.

طارمی با دو گل و یک پاس گل در سوپرلیگ یونان، آن هم تنها در ۳۲ دقیقه حضور در زمین با پیراهن المپیاکوس به عنوان بهترین بازیکن تعویضی رقابت‌ها شناخته می‌شود.

این مهاجم ۳۳ ساله در هفته سوم و چهارم لیگ به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد و هر بار تأثیرگذاری بالایی داشت. پس از او، «یانیس پاساس» بازیکن آ. ا. ک قرار دارد که در ۴۰ دقیقه بازی به عنوان بازیکن تعویضی (در دو مسابقه) توانسته دو گل به ثمر برساند.

چهار نفر برتر این آمار را دو بازیکن دیگر المپیاکوس تکمیل می‌کنند. «دنیل پودنسه» در ۵۵ دقیقه بازی به عنوان یار جانشین (در دو دیدار) یک گل زده و یک پاس گل داده است. همچنین «یوسف یازیجی» در ۵۸ دقیقه و طی چهار بار ورود از روی نیمکت، موفق به زدن یک گل و دادن یک پاس گل شده است.

لازم به ذکر است که تیم فوتبال المپیاکوس امروز چهارشنبه دوم مهر و از ساعت ۱۷:۳۰ در رقابت‌های جام حذفی به مصاف تیم آستراس تریپولی می‌رود.

کد خبر 6599938
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها