به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیخ شامگاه چهارشنبه در آئین گرامیداشت روز صنعت و معدن در کرمانشاه با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان دفاع مقدس و شهدای استان، اظهار داشت: سلام خود را به مردم مقاوم و شهیدپرور کرمانشاه که فرزندانشان برای دفاع از کشور جانفشانی کردند، تقدیم می‌کنم.

وی با اشاره به حضور مستمر وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان این وزارتخانه در کرمانشاه، افزود: این حضورها نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای حل مشکلات صنعتگران، همراهی با تولیدکنندگان و حمایت عملی از تولید داخلی است.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه تولید، اولویت نخست کشور است، تصریح کرد: محدودیت‌های انرژی نباید به بهای توقف چرخ تولید تمام شود و به همین دلیل، قطعی برق صنایع باید آخرین گزینه باشد. وی همچنین خواستار همراهی بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور شد تا تولیدکنندگان بتوانند با استفاده از تسهیلات مناسب، ظرفیت واقعی خود را به کار گیرند.

شیخ در ادامه سخنانش با اشاره به جایگاه برجسته کرمانشاه در عرصه صادرات، خاطرنشان کرد: طی پنج ماه گذشته، بیش از ۵۰ درصد صادرات کشور به مقصد عراق از این استان انجام شده است. صنایع پتروشیمی، معدنی و غذایی استان نیز در همین بازه زمانی با رشد قابل توجهی مواجه بوده‌اند که این امر نشان از توان و ظرفیت بالای کرمانشاه در اقتصاد ملی دارد.

وی همچنین به ظرفیت صنایع نوآورانه در استان اشاره کرد و گفت: اجرای طرح‌های ارزشمند و آینده‌ساز مانند سوخت سبز زاگرس و تولید ایمپلنت‌های استخوانی نه تنها به افزایش ارزش‌آفرینی صنعتی کمک کرده، بلکه نویدبخش توسعه صنایع دانش‌بنیان در استان است.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با ابراز امیدواری نسبت به آینده صنعت در کرمانشاه تأکید کرد: این اقدامات می‌تواند منجر به توسعه پایدار و شکوفایی صنعتی در سال‌های آینده شود و وزارت صمت همه توان خود را برای رفع موانع و مشکلات پیش‌روی صنعتگران استان به کار خواهد گرفت.