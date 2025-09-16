کرمانشاه قطب سوم پتروشیمی کشور و پیشتاز صادرات به عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت عصر سهشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه که با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: درود میفرستم به روح بلند شهدای دفاع مقدس و شهدای استان کرمانشاه که همواره یاد و نامشان مایه عزت و افتخار است. همچنین از خدمات ارزشمند دکتر حبیبی استاندار کرمانشاه قدردانی میکنم و مطمئنم در دوره مسئولیت ایشان شاهد عمران و آبادانی بیشتری در استان خواهیم بود.
وی با اشاره به ظرفیتهای توسعهای کرمانشاه، افزود: این استان چندین واحد صنعتی هایتک دارد که میتوانند نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کنند. شرکت سوخت سبز زاگرس که اخیراً با حضور رئیسجمهور افتتاح شد، نمونهای از صنایع پیشرفتهای است که در حوزه محیط زیست و سوخت سبز مؤثر خواهد بود. همچنین واحدهایی نظیر دانشبافت البرز از صنایع شاخص استان هستند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت تصریح کرد: کرمانشاه با سه واحد پتروشیمی فعال و دو طرح در دست اجرا، قطب سوم پتروشیمی کشور به شمار میرود. همچنین وجود پالایشگاه کرمانشاه بهعنوان قدیمیترین پالایشگاه بعد از آبادان، ظرفیتهای پالایشی ارزشمندی را در اختیار استان قرار داده است.
شیخ با اشاره به اهمیت صادرات، بیان داشت: کرمانشاه رتبه نخست صادرات به عراق را دارد و هممرزی با این کشور ظرفیت ویژهای برای توسعه تجارت خارجی فراهم کرده است. باید از این فرصتها برای رونق تولید و اشتغال استان بهرهبرداری شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح برنامههای عملیاتی وزارت صمت برای حل مشکلات، گفت: یکی از موضوعات مهم، تعیین تکلیف مطالبات و بدهیهای متقابل شرکتهای پتروشیمی است که مقرر شد با مکاتبه رسمی وزیر صمت، موضوع تهاتر بدهیها و مطالبات شفافسازی شود و با کمک شرکت ملی پتروشیمی و شرکت ملی گاز، تولید این واحدها تداوم یابد.
معاون وزیر صمت با اشاره به مشکلات مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی افزود: در حوزه نساجی و نوشتافزار، موضوعات مربوط به تعرفه و ثبت سفارش در دستور کار قرار گرفته و حداکثر ظرف هفته آینده اقدام لازم انجام خواهد شد. همچنین برای رفع خطاهای سیستمی و تخصیص ارز واحدهای تولیدی، هماهنگیهای لازم با بانک مرکزی در حال انجام است.
وی تأکید کرد: درخواست ما از بانک مرکزی این است که هرچه سریعتر موافقت خود را با ثبت سفارش و تخصیص ارز صادر کند؛ چراکه تولیدکنندگان نباید ماهها در صف بمانند. ارز حاصل از صادرات میتواند مستقیماً صرف واردات مواد اولیه شود بدون آنکه فشار مضاعفی به منابع ارزی کشور وارد کند.
شیخ موضوع «حق ترانزیت برق» را از چالشهای جدی صنعتگران دانست و افزود: وقتی برق پایدار تأمین نمیشود، دریافت چنین هزینهای منطقی نیست. هزینههای برق واحدهای صنعتی در سالهای اخیر شش برابر شده و فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
وی ادامه داد: در حوزه سوخت نیز بر اساس اقلیم، راندمان واحدهای صنعتی متفاوت محاسبه میشود و لازم است بازنگری در سهمیه سوخت استان کرمانشاه انجام شود. خوشبختانه با عبور از پیک مصرف تابستان، امیدواریم در پاییز و زمستان مشکلات تأمین انرژی کمتر شود.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت همچنین از پیگیری جدی خسارات واحدهای تولیدی آسیبدیده در جنگ خبر داد و گفت: یک جلسه ویژه با حضور همه معاونان مربوطه برای بررسی این موضوع در تهران برگزار خواهد شد.
شیخ با اشاره به اصلاح ساختار ارزی وزارت صمت، اظهار داشت: طبق دستور وزیر، همه اختیارات ارزی به معاونتها و دفاتر تخصصی سپرده شده تا مشکلات صنعتگران سریعتر برطرف شود.
وی در پایان با تقدیر از تلاش صنعتگران کرمانشاه گفت: با وجود محدودیتها، استان کرمانشاه توانسته است بسیاری از موانع را به فرصت تبدیل کند. وزارت صمت نیز با همکاری استانداری و دیگر دستگاهها، برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تقویت ظرفیتهای صادراتی استان تلاش خواهد کرد.
نظر شما