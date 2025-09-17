الجولانی: توافق امنیتی با اسرائیل یک ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، ابومحمد الجولانی سرکرده گروه حاکم بر سوریه در سخنانی به خبرگزاری رویترز گفت: گفت‌وگوهای ما با اسرائیل ممکن است در روزهای آینده به نتایج ملموسی منجر شود.

وی همچنین تأکید کرد: توافقنامه امنیتی با اسرائیل یک ضرورت است و باید شامل احترام به حریم هوایی و تمامیت ارضی سوریه باشد.

الجولانی در ادامه افزود: اگر توافق امنیتی با اسرائیل موفقیت آمیز باشد، می‌توان به توافق‌های دیگری نیز دست یافت. اما صلح و عادی‌سازی روابط در حال حاضر مطرح نیست.

وی همچنین مدعی شد: آمریکا هیچ فشاری بر دمشق برای دستیابی به توافق با اسرائیل وارد نمی‌کند.

شب گذشته بود که پایگاه خبری آکسیوس آمریکا به نقل از یک منبع که آن را آگاه خوانده بود، اعلام کرد که رژیم اسرائیل پیشنهاد مفصلی برای یک توافق امنیتی جدید به رژیم جولانی ارائه داده است که شامل نقشه‌ای از جنوب غربی دمشق تا مرز با سرزمین‌های اشغالی است.

بر اساس این گزارش، «اسعد الشیبانی»، وزیر امور خارجه رژیم الجولانی و «ران درمر»، وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه در لندن و با حضور «تام باراک»، فرستاده آمریکا در امور سوریه درباره این پیشنهاد بحث و تبادل نظر کردند.

اکسیوس در ادامه نوشت که این پیشنهاد اسرائیل جنوب غرب دمشق را به سه منطقه تقسیم می‌کند که هر کدام از این مناطق تمهیدات امنیتی متفاوتی دارند.

به نوشته این رسانه آمریکایی، پیشنهاد مذکور مبتنی بر گسترش منطقه حائل در خاک سوریه است و حضور نیروهای نظامی و سلاح‌های سنگین در مرز با سرزمین‌های اشغالی ممنوع است.

بنا بر اعلام آکسیوس، بر اساس پیشنهاد رژیم اسرائیل، کل منطقه جنوب غربی دمشق تا مرز با اراضی اشغالی، منطقه پرواز ممنوع برای هواپیماهای سوری می‌شود.

رژیم الجولانی دیدار مقامات این رژیم با رژیم صهیونیستی را تأیید کرد



یک مقام رژیم الجولانی در خصوص دیدار مقامات این رژیم با رژیم صهیونیستی به شبکه الجزیره گفت: اسعد الشیبانی، وزیر امورخارجه سوریه و رون درمر، وزیر اسرائیلی در لندن دیدار کردند که در این دیدار درباره توقف تنش‌ها بحث شد.

این مقام که به نام و سمت آن اشاره نشده اضافه کرد: دیدار شیبانی و درمر در لندن درباره توقف تنش‌ها بر اساس توافق‌نامه سال ۱۹۷۴ بود.

وی افزود: هیئت سوری تأکید کرد که امنیت منطقه تنها با احترام به حاکمیت و استقلال سوریه محقق می‌شود.

این مقام رژیم الجولانی اضافه کرد: پیشنهاد سوریه مستلزم خروج اسرائیل از مناطقی است که پس از ۸ دسامبر اشغال کرده است.

وی مدعی شد: یکپارچگی سوریه غیرقابل تجزیه یا چانه‌زنی است.

این مقام رژیم الجولانی گفت: تشریح کردیم که صلح پایدار نیازمند حل ریشه‌های تنش در منطقه و در رأس آن اشغالگری است.