فرستاده سازمان ملل در سوریه: به دلایل شخصی از سمت خود استعفا دادم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «گیر پدرسون» فرستاده سازمان ملل در سوریه گفت: به دلایل شخصی از سمت خود استعفا دادم.

وی با بیان اینکه ما برای دستیابی به پیشرفت در سوریه به حمایت کامل جامعه بین‌المللی نیاز داریم افزود: آنچه اسرائیل در سوریه انجام می‌دهد مضر و آسیب‌زننده است.

پدرسون با اشاره به اینکه مداخله اسرائیل در سوریه برای روند انتقالی مضر است، گفت: مداخله اسرائیل در سوریه باید متوقف شود.

وی افزود: اسرائیل در همه جا و با مصونیت از مجازات فعالیت می‌کند.اسرائیل باید بمباران سوریه را متوقف کند و از سرزمین‌هایی که در سوریه اشغال کرده است، عقب‌نشینی کند.

فرستاده سازمان ملل گفت: آنچه در ساحل سوریه و سویدا اتفاق افتاد نباید تکرار شود زیرا تهدیدی برای روند انتقالی است.