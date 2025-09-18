  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۴۵

فرستاده سازمان ملل در سوریه: به دلایل شخصی از سمت خود استعفا دادم

فرستاده سازمان ملل در سوریه گفت که به دلایل شخصی از سمت خود کناره گیری کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «گیر پدرسون» فرستاده سازمان ملل در سوریه گفت: به دلایل شخصی از سمت خود استعفا دادم.

وی با بیان اینکه ما برای دستیابی به پیشرفت در سوریه به حمایت کامل جامعه بین‌المللی نیاز داریم افزود: آنچه اسرائیل در سوریه انجام می‌دهد مضر و آسیب‌زننده است.

پدرسون با اشاره به اینکه مداخله اسرائیل در سوریه برای روند انتقالی مضر است، گفت: مداخله اسرائیل در سوریه باید متوقف شود.

وی افزود: اسرائیل در همه جا و با مصونیت از مجازات فعالیت می‌کند.اسرائیل باید بمباران سوریه را متوقف کند و از سرزمین‌هایی که در سوریه اشغال کرده است، عقب‌نشینی کند.

فرستاده سازمان ملل گفت: آنچه در ساحل سوریه و سویدا اتفاق افتاد نباید تکرار شود زیرا تهدیدی برای روند انتقالی است.

