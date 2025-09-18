روحانیت طبیب دوار جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین اسحاق سعیدی شامگاه چهارشنبه در اختتامیه همایش استانی «حوزه علمیه پیشرو و سرآمد، از اندیشه تا اقدام در پرتو منشور مقام معظم رهبری» در شهرکرد با اشاره به جزئیات کارگروه اجتماعی سیاسی این همایش، اظهار کرد: پیشنهاداتی در این کارگروه ارائه و مصوب شد از جمله اینکه کارگروه در ۲ بخش مجزای اجتماعی و سیاسی به کار خود ادامه دهد.

مدیر حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با قرائت برخی مطالب و مصوبات این کارگروه، اجتماعی سیاسی ادامه داد: طلاب باید بر زبان روز به معنای وسیع کلمه مسلط باشند تا مسائل را درک و برای رفع معضلات اقدام کنند.

وی با بیان اینکه ضعف‌های احتمالی در استان باید احصا و رفع شود، اضافه کرد: روحانیت بیشترین خدمات را در مقایسه با سایر اقشار دارد و ما در تبلیغ این خدمات، موفق نبوده‌ایم زیرا در رسانه، تبلیغات و فضای مجازی موفق نبودیم.

سعیدی با تأکید بر اینکه مخاطب حوزه علمیه باید جامعه جهانی باشد، توضیح داد: حوزه رسالت جهانی دارد و روحانیت در عرصه اجتماعی باید طبیب دوار باشد.

مدرس حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با یادآوری اینکه حوزه علمیه باید به استقلال مالی برسد، افزود: کارهای خوبی در عرصه درآمد پایدار موقوفات هم در سطح کشور و هم استان‌ها انجام می‌گیرد که مستلزم زمان است.

سعیدی با تأکید بر اینکه فعالیت کارگروه‌های چهارگانه همایش استانی حوزه سرآمد و پیشرو باید در طول مستمر و پیوسته باشد گفت: دغدغه‌مندانه درخواست دارم که کار کنیم زیرا خستگی معنا ندارد و برای این‌همه کار، وقت نداریم.

وی یادآور شد: برپایی کرسی‌های نقد و آزاداندیشی، برپایی مسابقات کتابخوانی، تقویت بصیرت سیاسی جامعه با دعوت از اساتید مبرز، کشف و پرداختن به استعدادهای درخشان جامعه عشایری، ایفای کارکردهای حوزه در عرصه‌های مختلف علمی، نظامی و …، تربیت نیروهای متخصص برای نقاط مختلف جهان، ایجاد تفریحات سالم و… از جمله نکات طرح شده در کارگروه اجتماعی سیاسی در این همایش بود.