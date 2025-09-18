به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان چهارمحال و بختیاری ایران با اشاره به اینکه همه کارها وابسته به پول نیست بلکه مستلزم همت است، اظهار کرد: دستگاه‌های مربوط برای جذب اعتبارات مسئولیت اجتماعی نفت که اعتباری قریب به ۹۸۰ میلیارد تومان است، تلاش کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با توجه به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر جمع‌آوری مدارس سنگی در سراسر کشور، تمام اعتبارات مسئولیت اجتماعی صنایع برای عملیاتی سازی این مهم هم‌افزا می‌شود تا بتوانیم تعدادی از مراکز سنگی را با احداث مدارس جدید بسازیم و فرزندانمان در فضایی مطلوب به تحصیل بپردازند.

وی یادآور شد: آسیب‌های حوزه فرهنگ عمومی توسط دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی یا از طریق کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت و زنان و خانواده استانداری احصا شود و در ادامه دستگاه‌های متولی نیز طرح‌ها و راهکارهای خودشان را ارائه دهند تا بعد از بررسی و تصویب و تأمین اعتبار، اجرایی شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ظرف ۱۰ روز آینده دستگاه‌های فرهنگی عضو شورای فرهنگ عمومی باید گزارش جذب اعتبارات و کارهای فرهنگی خود را شامل کارهای عمرانی و هزینه‌کرد برنامه‌ها و با توجه به میزان اعتبارات استانی و ملی ارائه دهند.

مردانی یادآوری کرد: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی هر کدام از طرح‌های مصوب در شورای فرهنگ عمومی را که اعتبار نگرفته و اجرایی نشده است، احصا و اعلام کند تا در اولویت کاری قرار گیرد.

وی با اشاره به در پیش بودن هفته دفاع مقدس و برنامه‌ریزی برای بزرگداشت این هفته در استان، گفت: انتظار می‌رود همه دستگاه‌های اجرایی با توجه به برنامه‌های متنوع و متکثر سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برای این هفته، برای پاسداشت هر چه باشکوه‌تر این هفته نهایت همکاری و همراهی را داشته باشند.

استاندار چهارمحال و بختیاری در پایان اظهار کرد: موفقیت ما در استان در گرو همدلی و وفاق و انسجام است که مصداق این انسجام ملت را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم غاصب صهیونی علیه ایران اسلامی شاهد بودیم.