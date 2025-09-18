کارهای فرهنگی باید منجر به تعمیق اعتقادات شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه جامعه بیشتر نیازمند کار فرهنگی است تا ابزار فرهنگی، اظهار کرد: چه بسیار از این ساختمان‌ها و تشکیلات فرهنگی اضافی است اگرچه احداث این یا آن بنا هم با نیت خیر بوده اما اصل مطلب در مقوله فرهنگ روی زمین مانده است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه در مقوله فرهنگی نیازمند کار بیشتر هستیم، ادامه داد: کارهای فرهنگی باید منجر به تعمیق اعتقادات و رفتار صحیح آحاد جامعه شود تا معضلات و آسیب‌ها را شاهد نباشیم.

فاطمی با تأکید بر اهمیت نماز که باعث بازداشتن جامعه از فحشاء و منکر می‌شود، افزود: ما هر چقدر هم زیرساخت را تقویت کنیم و ساختمان برای فرهنگ بسازیم اما از تربیت نمازخوان غافل شویم، کاری انجام ندادیم زیرا نماز ستون دین و از اصلی‌ترین معروفات است.

وی نقش مدیران و معلمان در تقویت معنویت و فرهنگ نماز در مدارس را یادآور شد و بیان کرد: طبیعتاً برخی کارهای فرهنگی و دینی هم در مدارس با دانشگاه‌ها و … مستلزم پول و اعتبارات است که متولیان این امر هم باید مشخص شود.

کار و عمل؛ حلقه مفقوده حوزه فرهنگ

در ادامه، علی‌اکبر علیزاده، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثارگران با اشاره به سفرش به استان و دیدار با ایثارگران و جانبازان، اظهار کرد: از تعبیر «شهدا و صدیقین» در قرآن کریم این‌گونه برداشت می‌شود که آنان هر چه در دل و باطن داشتند، در مقام عمل به منصه اجرا گذاشتند و این، حلقه مفقوده حوزه فرهنگ است.

علیزاده ادامه داد: فرهنگ و هنر یعنی همان نی چوپان است که دمی در آن رها می‌کرد و نوایش در دشت و چمن می‌نشست و برای این هنرش نه مجوز می‌گرفت و نه پول می‌خواست یا مؤذن پیری است که سال‌های سال خانه و محله و شهر را با نوای اذان و سحرخوانی به آسمان می‌برد.

وی یادآور شد: مشکل حوزه فرهنگ مسئله پشتیبانی و مالی نیست بلکه حلقه مفقوده آن، کار و عمل در میدان است.