۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۵۱

کاهش محسوس دما و وزش باد شدید در ایلام طی امروز و فردا

ایلام - کارشناس هواشناسی استان ایلام از کاهش محسوس دما و وزش باد شدید در ایلام طی امروز و فردا خبر داد.

احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان ایلام، امروز و فردا افزایش جزئی دما در حد یک تا دو درجه سانتی‌گراد در سطح استان رخ می‌دهد، اما از جمعه تا شنبه شاهد افت محسوس ۶ تا ۹ درجه‌ای دما خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی استان ایلام گفت: با کاهش دما، هوای نواحی سردسیر استان به شکل محسوسی خنک می‌شود و شب‌های نسبتاً سردی در این مناطق پیش‌بینی می‌شود. در نواحی گرمسیر نیز از شدت گرما کاسته شده و بیشینه دما به زیر ۴۰ درجه و در نواحی سردسیر به زیر ۳۰ درجه خواهد رسید.

وی افزود: تا پایان روز جمعه وزش باد نسبتاً شدید تا شدید به‌ویژه در ساعات عصرگاهی در سطح استان ادامه دارد و در روز جمعه، به دلیل وزش باد در کشور عراق، احتمال نفوذ توده گرد و غبار به استان در ساعات پایانی روز وجود دارد.

