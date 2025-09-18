  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۱۲

ارگ نادری شیروان فرصتی برای توسعه گردشگری است

ارگ نادری شیروان فرصتی برای توسعه گردشگری است

شیروان- استاندار خراسان شمالی گفت: تپه باستانی ارگ نادری نه تنها میراث گرانبهای گذشتگان است، بلکه ظرفیت ارزشمندی برای توسعه گردشگری و ایجاد فرصت‌های اقتصادی در منطقه به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح پنج‌شنبه در ادامه برنامه‌های سفر شهرستانی خود از تپه باستانی ارگ نادری شیروان بازدید کرد و با اشاره به اهمیت این اثر تاریخی به‌عنوان بخشی از هویت فرهنگی منطقه، بر تسریع در روند بهسازی و تکمیل پروژه‌های مرمتی و حفاظتی آن تأکید کرد.

وی افزود: دستگاه‌های مسئول باید با برنامه‌ریزی دقیق و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران، شرایط بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از ظرفیت‌های این مجموعه تاریخی را فراهم کنند تا هم تاریخ کهن خراسان شمالی معرفی شود و هم فرصت‌های اقتصادی برای مردم منطقه ایجاد شود.

کد خبر 6593393

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها