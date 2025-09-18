ارگ نادری شیروان فرصتی برای توسعه گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح پنج‌شنبه در ادامه برنامه‌های سفر شهرستانی خود از تپه باستانی ارگ نادری شیروان بازدید کرد و با اشاره به اهمیت این اثر تاریخی به‌عنوان بخشی از هویت فرهنگی منطقه، بر تسریع در روند بهسازی و تکمیل پروژه‌های مرمتی و حفاظتی آن تأکید کرد.

وی افزود: دستگاه‌های مسئول باید با برنامه‌ریزی دقیق و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران، شرایط بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از ظرفیت‌های این مجموعه تاریخی را فراهم کنند تا هم تاریخ کهن خراسان شمالی معرفی شود و هم فرصت‌های اقتصادی برای مردم منطقه ایجاد شود.